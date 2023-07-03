تقرير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أفاد تقرير أممي حديث أن مستوى انعدام الأمن الغذائي شهد تصاعداً "مقلقاً" في مايو الماضي، إذ ارتفع بنسبة 9% مقارنة بالشهر السابق له.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقرير أصدره امس الأحد: "استمرت المناطق الشمالية والجنوبية باليمن في مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي خلال شهر مايو، الذي شهد ارتفاعاً في مستوى انتشار عدم كفاية الغذاء إلى 45% مقارنة بـ36% في شهر أبريل".

وأضاف التقرير أن الاستطلاع الذي أجراه برنامج الغذاء العالمي مؤخراً، كشف أن "حوالي 48% من الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية مقارنة بنسبة 44% في المناطق الخاضعة لسلطات جماعة الحوثيين".

وأوضح أن الواردات الغذائية إلى اليمن شهدت انخفاضاً خلال الفترة (يناير - مايو) 2023، سواء في موانئ عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة أو موانئ البحر الأحمر الخاضعة لجماعة الحوثيين، وذلك بنسبة 28% و11% على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الغذاء العالمي اضطر مؤخراً إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية القائمة على النقد إلى المساعدات الغذائية العينية بدءاً من دورة التوزيع الرابعة "بسبب النقص الحاد والمستمر في التمويل".