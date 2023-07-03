تقرير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ماذا تريد إسرائيل من جنين، وهل تكرر مذبحة 2002 أم تستطيع المقاومة منعها هذه المرة؟ جيش الاحتلال يقصف مسجد الأنصار بقذائف مضادة للدروع.. وأمريكا: ندعم حق إسرائيل #مختار_النقيب_عام_على_الرحيل..إصلاح البيضاء يطلق حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي مختار النقيب بمشاركة مئات الجنود وطائرات مسيّرة.. إسرائيل تشن عملية عسكرية واسعة في جنين..وفصائل فلسطينية تتوعد وفاة عضو مشيخة الإقراء اليمنية بالتهاب رئوي في مكة عقب إنهاء مناسك الحج تدخل حوثي جديد على العملية التعليمية في صنعاء (وثيقة) رئيس هيئة الأركان يواصل زياراته العيدية لأسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة وكيل وزارة الأوقاف : أكثر من 5000 حاج سيغادرون مكة إلى ارض الوطن والبقية سيتوجهون إلى المدينة ومنها العودة وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج.. ويعلن نحن بصدد تقييم أداء الموسم لتلافي أي قصور في المواسم القادمة
أفاد تقرير أممي حديث أن مستوى انعدام الأمن الغذائي شهد تصاعداً "مقلقاً" في مايو الماضي، إذ ارتفع بنسبة 9% مقارنة بالشهر السابق له.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقرير أصدره امس الأحد: "استمرت المناطق الشمالية والجنوبية باليمن في مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي خلال شهر مايو، الذي شهد ارتفاعاً في مستوى انتشار عدم كفاية الغذاء إلى 45% مقارنة بـ36% في شهر أبريل".
وأضاف التقرير أن الاستطلاع الذي أجراه برنامج الغذاء العالمي مؤخراً، كشف أن "حوالي 48% من الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية مقارنة بنسبة 44% في المناطق الخاضعة لسلطات جماعة الحوثيين".
وأوضح أن الواردات الغذائية إلى اليمن شهدت انخفاضاً خلال الفترة (يناير - مايو) 2023، سواء في موانئ عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة أو موانئ البحر الأحمر الخاضعة لجماعة الحوثيين، وذلك بنسبة 28% و11% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الغذاء العالمي اضطر مؤخراً إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية القائمة على النقد إلى المساعدات الغذائية العينية بدءاً من دورة التوزيع الرابعة "بسبب النقص الحاد والمستمر في التمويل".