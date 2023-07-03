جيش الاحتلال يقصف مسجد الأنصار بقذائف مضادة للدروع.. وأمريكا: ندعم حق إسرائيل

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مسجد الأنصار في مدينة جنين بقذائف مضادة للدروع وعبر طائرات مسيرة، ضمن أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً تستهدف مدينة جنين ومخيمها.



وقال الجيش الإسرائيلي، إن “قواتنا اقتحمت مسجداً في جنين كان يتحصن فيه مسلحون فلسطينيون بعد تبادل لإطلاق النار”.

وأضاف أنه “بعد اقتحام المسجد تم تحديد موقعين تحت الأرض لتخزين الأسلحة والمتفجرات”.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “المنظومة الأمنية تستعد ليوم ثانٍ من المعارك في جنين”.

موقف أمريكا؟

وفي هذا الصدد، قال البيت الأبيض، في بيان الاثنين، إنه يدعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن واشنطن تراقب الوضع في الضفة الغربية عن كثب.

جاءت تصريحات البيت الأبيض، في ظل عملية عسكرية تشنها إسرائيل على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، أسفرت حسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 27، بينهم 8 في حالة خطرة.

واعتبر مسؤول المكتب الإعلامي في حركة “الجهاد الإسلامي”، أن الموقف الأمريكي يوفر غطاء سياسياً للعدوان الإسرائيلي على جنين