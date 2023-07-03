جيش الاحتلال يقصف مسجد الأنصار بقذائف مضادة للدروع.. وأمريكا: ندعم حق إسرائيل #مختار_النقيب_عام_على_الرحيل..إصلاح البيضاء يطلق حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي مختار النقيب بمشاركة مئات الجنود وطائرات مسيّرة.. إسرائيل تشن عملية عسكرية واسعة في جنين..وفصائل فلسطينية تتوعد وفاة عضو مشيخة الإقراء اليمنية بالتهاب رئوي في مكة عقب إنهاء مناسك الحج تدخل حوثي جديد على العملية التعليمية في صنعاء (وثيقة) رئيس هيئة الأركان يواصل زياراته العيدية لأسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة وكيل وزارة الأوقاف : أكثر من 5000 حاج سيغادرون مكة إلى ارض الوطن والبقية سيتوجهون إلى المدينة ومنها العودة وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج.. ويعلن نحن بصدد تقييم أداء الموسم لتلافي أي قصور في المواسم القادمة صندوق رعاية الجرحى وأسر الشهداء بمديرية ارحب يوزع لحوم الاضاحي على أكثر من 200 أسرة نازحة خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كاملة ستفضح اسماء القيادات المتورطة
أعلنت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مسجد الأنصار في مدينة جنين بقذائف مضادة للدروع وعبر طائرات مسيرة، ضمن أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً تستهدف مدينة جنين ومخيمها.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن “قواتنا اقتحمت مسجداً في جنين كان يتحصن فيه مسلحون فلسطينيون بعد تبادل لإطلاق النار”.
وأضاف أنه “بعد اقتحام المسجد تم تحديد موقعين تحت الأرض لتخزين الأسلحة والمتفجرات”.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “المنظومة الأمنية تستعد ليوم ثانٍ من المعارك في جنين”.
موقف أمريكا؟
وفي هذا الصدد، قال البيت الأبيض، في بيان الاثنين، إنه يدعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن واشنطن تراقب الوضع في الضفة الغربية عن كثب.
جاءت تصريحات البيت الأبيض، في ظل عملية عسكرية تشنها إسرائيل على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، أسفرت حسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 27، بينهم 8 في حالة خطرة.
واعتبر مسؤول المكتب الإعلامي في حركة “الجهاد الإسلامي”، أن الموقف الأمريكي يوفر غطاء سياسياً للعدوان الإسرائيلي على جنين