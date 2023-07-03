مختار_النقيب_عام_على_الرحيل..إصلاح البيضاء يطلق حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي مختار النقيب

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء في الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي مختار النقيب، أعضاء وأنصار الحزب بشكل خاص وجميع الصحفيين والإعلاميين والناشطين بمختلف توجهاتهم إلى التفاعل مع الحملة الإلكترونية التي تحيي ذكرى وفاة الفقيد مختار النقيب رئيس الدائرة الاعلامية السابق كجزء من واجبهم نحو الفقيد، ووفاء وعرفانا بدوره الذي قدمه خلال مسيرة حياته الاعلامية.



وأشاد التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء بالادوار النضالية للفقيد مختار محمد النقيب والمساهمة الفاعلة للفقيد في كافة المنعطفات الوطنية التي عاصرها الفقيد النقيب.

وقال اصلاح البيضاء في الذكرى الأولى لوفاة الفقيد مختار النقيب أن رحيل الفقيد مثل خسارة كبيرة في إحدى أصعب المراحل التي يمر بها اليمن، وان رحيل مثل تلك الشخصيات يعد خسارة على الوسط الإعلامي والحقوقي بشكل خاص والوطن بشكل عام.

وأشاد اصلاح البيضاء بالعطاء الإعلامي للفقيد مختار النقيب وماكان يتمتع به الفقيد من حس وطني ونشاط دؤوب في مجال عمله، ومامثله من نهج وسطي وانفتاح على كافة شركاء العمل النضالي، والتعاون مع كافة الأطياف السياسية الداعمة للشرعية في محافظة البيضاء.