جيش الاحتلال يقصف مسجد الأنصار بقذائف مضادة للدروع.. وأمريكا: ندعم حق إسرائيل #مختار_النقيب_عام_على_الرحيل..إصلاح البيضاء يطلق حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي مختار النقيب بمشاركة مئات الجنود وطائرات مسيّرة.. إسرائيل تشن عملية عسكرية واسعة في جنين..وفصائل فلسطينية تتوعد وفاة عضو مشيخة الإقراء اليمنية بالتهاب رئوي في مكة عقب إنهاء مناسك الحج تدخل حوثي جديد على العملية التعليمية في صنعاء (وثيقة) رئيس هيئة الأركان يواصل زياراته العيدية لأسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة وكيل وزارة الأوقاف : أكثر من 5000 حاج سيغادرون مكة إلى ارض الوطن والبقية سيتوجهون إلى المدينة ومنها العودة وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج.. ويعلن نحن بصدد تقييم أداء الموسم لتلافي أي قصور في المواسم القادمة صندوق رعاية الجرحى وأسر الشهداء بمديرية ارحب يوزع لحوم الاضاحي على أكثر من 200 أسرة نازحة خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كاملة ستفضح اسماء القيادات المتورطة
دعا التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء في الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي مختار النقيب، أعضاء وأنصار الحزب بشكل خاص وجميع الصحفيين والإعلاميين والناشطين بمختلف توجهاتهم إلى التفاعل مع الحملة الإلكترونية التي تحيي ذكرى وفاة الفقيد مختار النقيب رئيس الدائرة الاعلامية السابق كجزء من واجبهم نحو الفقيد، ووفاء وعرفانا بدوره الذي قدمه خلال مسيرة حياته الاعلامية.
وأشاد التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء بالادوار النضالية للفقيد مختار محمد النقيب والمساهمة الفاعلة للفقيد في كافة المنعطفات الوطنية التي عاصرها الفقيد النقيب.
وقال اصلاح البيضاء في الذكرى الأولى لوفاة الفقيد مختار النقيب أن رحيل الفقيد مثل خسارة كبيرة في إحدى أصعب المراحل التي يمر بها اليمن، وان رحيل مثل تلك الشخصيات يعد خسارة على الوسط الإعلامي والحقوقي بشكل خاص والوطن بشكل عام.
وأشاد اصلاح البيضاء بالعطاء الإعلامي للفقيد مختار النقيب وماكان يتمتع به الفقيد من حس وطني ونشاط دؤوب في مجال عمله، ومامثله من نهج وسطي وانفتاح على كافة شركاء العمل النضالي، والتعاون مع كافة الأطياف السياسية الداعمة للشرعية في محافظة البيضاء.