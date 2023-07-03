وفاة عضو مشيخة الإقراء اليمنية بالتهاب رئوي في مكة عقب إنهاء مناسك الحج

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توفي يوم السبت الموافق 1يوليو في مكة المكرمة الدكتور عبدالوهاب الفقيه عضو مشيخة الإقراء اليمنية عقب تعرضة لالتهاب رئوي حاد خلال تأديته مناسك الحج في مكة المكرمة.
وقال مصدر في بعثة الحج اليمنية أن الدكتور الفقيه قد أكمل مناسك الحج الرئيسية بالوقوف بعرفة ورمي الجمرات في أول أيامها لكن تثاقل عليه المرض الخميس الماضي ولم يتمكن من إكمال رمي الجمرات ثم أسعف الى المستشفى حتى توفي صباح السبت وتمت صلاة الجنازة عليه في الحرم المكي فجر الأحد ودفن في مكة.
وكان الدكتور الفقيه وهو من مواليد مديرية الشغادرة بمحافظة حجة أحد شيوخ القراءات المميزين حيث تخرج من الكلية العليا للقرآن الكريم بصنعاء ثم ابتعث لدراسة الماجستير والدكتوراة في كلية القراءات بجامعة الأزهر في طنطا ونال درجة الدكتوراة في القراءات ثم غادر إلى تركيا للعمل في إحدى الجامعات المتخصصة في القراءات وعين مطلع العام الحالي عضواً في مشيخة الإقراء اليمنيين التي يترأسها الدكتور عبدالسلام المجيدي.
واشتهر الفقيه بدماثة أخلاقه وتميزه وإبداعه في مجال القراءات وكانت رسائل الماجستير والدكتوراة التي أنجزها من الرسائل التي لاقت مدحاً كبيراً من مشائخه وأساتذته نظراً لتميزه واجتهاده.