تدخل حوثي جديد على العملية التعليمية في صنعاء (وثيقة)

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فرضت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة إيرانياً،( مشرفاً ثقافياً على كل مدرسة أهلية في العاصمة المختطفة صنعاء مع اعتماد راتبا شهريا له من المدرسة،وذلك في إطار استكمال سيطرتها على المؤسسات التعليمية في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم منذ ثماني سنوات.

وكشف تعميم حوثي " صادر من القيادي في مليشيا الحوثي المدعو هادي هادي عمار المعين والمنتحل لصفة مديراً لمكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء موجهة إلى مدراء المديريات ومشرفيها ومدراء مكاتب التربية والتعليم بالمديريات ورؤساء أقسام التعليم الأهلي بالمديريات، طالبهم فيها بترشيح مسؤول ثقافي مقيم لكل مدرسة أهلية بالمديرية .

وبحسب التعميم فإن المشرف الثقافي سيكون مقيم ومؤهل وله الإستعداد والتفرغ الكامل للقيام بعمله كمشرف مقيم داخل المدرسة الأهلية أوقات الدوام الرسمي .

كما أشارت الوثيقة ، إلى أن المشرف الحوثي الإرهابي يقوم بالإشراف على أعمال الأنشطة المختلفة كالإذاعات المدرسية والمسابقات الرياضية والثقافية والعملية والترفيهية وتفعيل المناسبات الدينية وتفعيل اليوم الثقافي والمولد ويوم الغدير ويوم الولاية وغيرها من الفعاليات الطائفية والمذهبية والعنصرية والمناطقية الذي يقيمها الحوثيين طوال العام في مناطق سيطرتهم .

يأتي ذلك ضمن خطط الجماعة المتمردة الحوثية لترسيخ أفكارها الطائفية وطمس الهوية الوطنية وتدمير العملية التعليمية وتفخيخ عقول الطلاب في عمل ممنهج يعكس مدى تدمير عقول الطلاب من هذه الجماعة الإرهابية .