رئيس هيئة الأركان يواصل زياراته العيدية لأسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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زار رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، الشيخ مقري سعيد ربيع، والد الشهداء الأبطال (خالد، ومرسل، ومانع) الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية. كما زار رئيس هيئة الأركان العامة، أبناء وذوي الشهيد البطل العقيد معين الواري.

وخلال الزيارتين، هنأ الفريق بن عزيز، ذوي الشهداء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ناقلاً لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.

وأشاد الفريق بن عزيز، بشجاعة الشهداء الأبطال وأدوارهم الوطنية في مقارعة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات، حتى لقوا ربهم مقبلين.

وقال إن كل شهداء القوات المسلحة سطروا بأرواحهم الطاهرة أروع الملاحم البطولية، وجسدوا أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل الوطن..

مؤكدا أن تلك التضحيات لن ينساها اليمنيون. ومن جانبهم، عبر أهالي الشهداء عن تقديرهم لزيارة رئيس الأركان العامة التي تؤكد اهتمام القيادة العسكرية بشهداء القوات المسلحة.

رافق رئيس الأركان، خلال الزيارة، مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي.