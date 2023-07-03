رئيس هيئة الأركان يواصل زياراته العيدية لأسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة وكيل وزارة الأوقاف : أكثر من 5000 حاج سيغادرون مكة إلى ارض الوطن والبقية سيتوجهون إلى المدينة ومنها العودة وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج.. ويعلن نحن بصدد تقييم أداء الموسم لتلافي أي قصور في المواسم القادمة صندوق رعاية الجرحى وأسر الشهداء بمديرية ارحب يوزع لحوم الاضاحي على أكثر من 200 أسرة نازحة خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كاملة ستفضح اسماء القيادات المتورطة تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغنية (الرابط) عاجل: مدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية والصحة الفلسطينية تعلن آخر احصائية بالضحايا مستشار في الرئاسة يهاجم الإنتقالي ويدعو أبناء عدن لكسر حاجز الخوف وتشكيل كيان سياسي جديد انخفاض أسعار النفط بسبب الصين أسوأ شيء فعله ماسك منذ توليه السيطرة على الموقع
زار رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، الشيخ مقري سعيد ربيع، والد الشهداء الأبطال (خالد، ومرسل، ومانع) الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية. كما زار رئيس هيئة الأركان العامة، أبناء وذوي الشهيد البطل العقيد معين الواري.
وخلال الزيارتين، هنأ الفريق بن عزيز، ذوي الشهداء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ناقلاً لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.
وأشاد الفريق بن عزيز، بشجاعة الشهداء الأبطال وأدوارهم الوطنية في مقارعة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات، حتى لقوا ربهم مقبلين.
وقال إن كل شهداء القوات المسلحة سطروا بأرواحهم الطاهرة أروع الملاحم البطولية، وجسدوا أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل الوطن..
مؤكدا أن تلك التضحيات لن ينساها اليمنيون. ومن جانبهم، عبر أهالي الشهداء عن تقديرهم لزيارة رئيس الأركان العامة التي تؤكد اهتمام القيادة العسكرية بشهداء القوات المسلحة.
رافق رئيس الأركان، خلال الزيارة، مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي.