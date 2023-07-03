رئيس هيئة الأركان يواصل زياراته العيدية لأسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة وكيل وزارة الأوقاف : أكثر من 5000 حاج سيغادرون مكة إلى ارض الوطن والبقية سيتوجهون إلى المدينة ومنها العودة وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج.. ويعلن نحن بصدد تقييم أداء الموسم لتلافي أي قصور في المواسم القادمة صندوق رعاية الجرحى وأسر الشهداء بمديرية ارحب يوزع لحوم الاضاحي على أكثر من 200 أسرة نازحة خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كاملة ستفضح اسماء القيادات المتورطة تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغنية (الرابط) عاجل: مدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية والصحة الفلسطينية تعلن آخر احصائية بالضحايا مستشار في الرئاسة يهاجم الإنتقالي ويدعو أبناء عدن لكسر حاجز الخوف وتشكيل كيان سياسي جديد انخفاض أسعار النفط بسبب الصين أسوأ شيء فعله ماسك منذ توليه السيطرة على الموقع
كشف وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور/ مختار الرباش، خلال لقاء ترأسه معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، مع اللجنة العليا للإشراف على أعمال الحج للموسم ١٤٤٤" إلى أن أكثر من 5000 حاج سيغادرون مكة على مجموعات متفرقة إلى أرض الوطن وهم الذين سبق أن زاروا المدينة المنورة قبل الحج، فيما بقية الحجاج يتوجهون إلى المدينة ومنها إلى أرض الوطن.
وأشار الوكيل الرباش إلى دور لجان الوزارة في تفويج الحجاج إلى المدينة ومن ثم إلى أرض الوطن، والتنسيق مع الأشقاء في المملكة لتسهيل تدفق حجاج بلادنا إلى المنفذ منعاً لأي ازدحام.