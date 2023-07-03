آخر الاخبار

رئيس هيئة الأركان يواصل زياراته العيدية لأسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة وكيل وزارة الأوقاف : أكثر من 5000 حاج سيغادرون مكة إلى ارض الوطن والبقية سيتوجهون إلى المدينة ومنها العودة وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج.. ويعلن نحن بصدد تقييم أداء الموسم لتلافي أي قصور في المواسم القادمة صندوق رعاية الجرحى وأسر الشهداء بمديرية ارحب يوزع لحوم الاضاحي على أكثر من 200 أسرة نازحة خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كاملة ستفضح اسماء القيادات المتورطة تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغنية (الرابط) عاجل: مدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية والصحة الفلسطينية تعلن آخر احصائية بالضحايا مستشار في الرئاسة يهاجم الإنتقالي ويدعو أبناء عدن لكسر حاجز الخوف وتشكيل كيان سياسي جديد انخفاض أسعار النفط بسبب الصين أسوأ شيء فعله ماسك منذ توليه السيطرة على الموقع

وكيل وزارة الأوقاف : أكثر من 5000 حاج سيغادرون مكة إلى ارض الوطن والبقية سيتوجهون إلى المدينة ومنها العودة

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 281

 كشف وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور/ مختار الرباش، خلال لقاء ترأسه معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، مع اللجنة العليا للإشراف على أعمال الحج للموسم ١٤٤٤" إلى أن أكثر من 5000 حاج سيغادرون مكة على مجموعات متفرقة إلى أرض الوطن وهم الذين سبق أن زاروا المدينة المنورة قبل الحج، فيما بقية الحجاج يتوجهون إلى المدينة ومنها إلى أرض الوطن.

وأشار الوكيل الرباش إلى دور لجان الوزارة في تفويج الحجاج إلى المدينة ومن ثم إلى أرض الوطن، والتنسيق مع الأشقاء في المملكة لتسهيل تدفق حجاج بلادنا إلى المنفذ منعاً لأي ازدحام.

إقراء أيضاً
رئيس هيئة الأركان يواصل زياراته العيدية لأسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة
وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج.. ويعلن نحن بصدد
خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كا
تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغ
مستشار في الرئاسة يهاجم الإنتقالي ويدعو أبناء عدن لكسر حاجز الخوف وتشكيل كيان سي
مشروع مسام يؤكد انتزاع 400 ألف لغم حوثي منذ تأسيسه
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول