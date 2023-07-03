وكيل وزارة الأوقاف : أكثر من 5000 حاج سيغادرون مكة إلى ارض الوطن والبقية سيتوجهون إلى المدينة ومنها العودة

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشف وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور/ مختار الرباش، خلال لقاء ترأسه معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، مع اللجنة العليا للإشراف على أعمال الحج للموسم ١٤٤٤" إلى أن أكثر من 5000 حاج سيغادرون مكة على مجموعات متفرقة إلى أرض الوطن وهم الذين سبق أن زاروا المدينة المنورة قبل الحج، فيما بقية الحجاج يتوجهون إلى المدينة ومنها إلى أرض الوطن.

وأشار الوكيل الرباش إلى دور لجان الوزارة في تفويج الحجاج إلى المدينة ومن ثم إلى أرض الوطن، والتنسيق مع الأشقاء في المملكة لتسهيل تدفق حجاج بلادنا إلى المنفذ منعاً لأي ازدحام.