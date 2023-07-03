وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج.. ويعلن نحن بصدد تقييم أداء الموسم لتلافي أي قصور في المواسم القادمة صندوق رعاية الجرحى وأسر الشهداء بمديرية ارحب يوزع لحوم الاضاحي على أكثر من 200 أسرة نازحة خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كاملة ستفضح اسماء القيادات المتورطة تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغنية (الرابط) عاجل: مدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية والصحة الفلسطينية تعلن آخر احصائية بالضحايا مستشار في الرئاسة يهاجم الإنتقالي ويدعو أبناء عدن لكسر حاجز الخوف وتشكيل كيان سياسي جديد انخفاض أسعار النفط بسبب الصين أسوأ شيء فعله ماسك منذ توليه السيطرة على الموقع معركة النهر هي الأشرس والأعنف ..و روسيا تقضي على أمل أوكرانيا في عبور أكبر وأهم نهر في البلاد من حيث الإستراتيجية والموقع شهداء وجرحى في حرب بري وجوي على جنين.. والمقاومة تستنفر
ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج للموسم ١٤٤٤هجرية.
وأكد الوزير أن كافة أعمال الحج تمت بكل يسر وسهولة، وفقاً لما هو مخطط له من قبل الوزارة، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بالاستعدادات والترتيبات المبكرة لهذا الموسم، والذي أبلى فيه موظفوا الوزارة بلاء حسناً لخدمة حجاج بلادنا.
وشكر الوزير جهود اللجنة العليا للإشراف على أعمال الحج لهذا الموسم، والعاملين في الوزارة والجهات ذات العلاقة كوزارة الصحة، والنقل ، وهيئة الطيران المدني، وهيئة النقل، والقنصلية، وإدارة المنفذ البري والعسكري، وشباب حضرموت ..
منوهاً إلى أن الوزارة بصدد تقييم أداء الموسم لتلافي أي قصور في المواسم القادمة، واتخاذ اللازم حيال المخالفين لأنظمة الوزارة من منشآت ووكالات..
. وثمن الوزير دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في خدمة ضيوف الرحمن، والتنسيق المشترك والمثمر بين وزارة الأوقاف والإرشاد والجهات ذات العلاقة في المملكة.