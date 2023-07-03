وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج.. ويعلن نحن بصدد تقييم أداء الموسم لتلافي أي قصور في المواسم القادمة

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج للموسم ١٤٤٤هجرية.

وأكد الوزير أن كافة أعمال الحج تمت بكل يسر وسهولة، وفقاً لما هو مخطط له من قبل الوزارة، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بالاستعدادات والترتيبات المبكرة لهذا الموسم، والذي أبلى فيه موظفوا الوزارة بلاء حسناً لخدمة حجاج بلادنا.

وشكر الوزير جهود اللجنة العليا للإشراف على أعمال الحج لهذا الموسم، والعاملين في الوزارة والجهات ذات العلاقة كوزارة الصحة، والنقل ، وهيئة الطيران المدني، وهيئة النقل، والقنصلية، وإدارة المنفذ البري والعسكري، وشباب حضرموت ..

منوهاً إلى أن الوزارة بصدد تقييم أداء الموسم لتلافي أي قصور في المواسم القادمة، واتخاذ اللازم حيال المخالفين لأنظمة الوزارة من منشآت ووكالات..

. وثمن الوزير دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في خدمة ضيوف الرحمن، والتنسيق المشترك والمثمر بين وزارة الأوقاف والإرشاد والجهات ذات العلاقة في المملكة.