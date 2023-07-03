صندوق رعاية الجرحى وأسر الشهداء بمديرية ارحب يوزع لحوم الاضاحي على أكثر من 200 أسرة نازحة

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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استفادت أكثر من 203 أسرة نازحة من مديرية أرحب، من لحوم الأضاحي التي وزّعها صندوق رعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الصندوق في بيان له أنه وزّع لحوم الأضاحي ومبالغ مالية لعدد 203 أسرة من أسر الشهداء والجرحى والمعاقين المتواجدين في محافظة مارب.

وأوضح البيان أن صندوق رعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء بمديريةارحب قام بتوزيع لحوم الأضاحي ومبالغ مالية لعدد 92 اسرة من أسر الشهداء و71 أسرة من أسر المعاقين و40 أسرة من الجرحى الذين لازالوا يتلقون العلاج المتواجدين بمأرب .

ويأتي توزيع الأضاحي ضمن أنشطة صندوق رعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء بالمديرية التي تستهدف النازحين من أبناء مديرية أرحب لتخفيف معاناتهم والوقوف إلى جانبهم لمواجهة ظروف النزوح التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.