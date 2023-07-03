وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج.. ويعلن نحن بصدد تقييم أداء الموسم لتلافي أي قصور في المواسم القادمة صندوق رعاية الجرحى وأسر الشهداء بمديرية ارحب يوزع لحوم الاضاحي على أكثر من 200 أسرة نازحة خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كاملة ستفضح اسماء القيادات المتورطة تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغنية (الرابط) عاجل: مدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية والصحة الفلسطينية تعلن آخر احصائية بالضحايا مستشار في الرئاسة يهاجم الإنتقالي ويدعو أبناء عدن لكسر حاجز الخوف وتشكيل كيان سياسي جديد انخفاض أسعار النفط بسبب الصين أسوأ شيء فعله ماسك منذ توليه السيطرة على الموقع معركة النهر هي الأشرس والأعنف ..و روسيا تقضي على أمل أوكرانيا في عبور أكبر وأهم نهر في البلاد من حيث الإستراتيجية والموقع شهداء وجرحى في حرب بري وجوي على جنين.. والمقاومة تستنفر
استفادت أكثر من 203 أسرة نازحة من مديرية أرحب، من لحوم الأضاحي التي وزّعها صندوق رعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال الصندوق في بيان له أنه وزّع لحوم الأضاحي ومبالغ مالية لعدد 203 أسرة من أسر الشهداء والجرحى والمعاقين المتواجدين في محافظة مارب.
وأوضح البيان أن صندوق رعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء بمديريةارحب قام بتوزيع لحوم الأضاحي ومبالغ مالية لعدد 92 اسرة من أسر الشهداء و71 أسرة من أسر المعاقين و40 أسرة من الجرحى الذين لازالوا يتلقون العلاج المتواجدين بمأرب .
ويأتي توزيع الأضاحي ضمن أنشطة صندوق رعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء بالمديرية التي تستهدف النازحين من أبناء مديرية أرحب لتخفيف معاناتهم والوقوف إلى جانبهم لمواجهة ظروف النزوح التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.