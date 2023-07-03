خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كاملة ستفضح اسماء القيادات المتورطة

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مارب (شرق اليمن) اليوم الاثنين ضبط خلية إرهابية تابعة لمليشيات الحوثي.

وقال "مصدر أمني" في شرطة مأرب، أن قوات الأمن الخاصة مأرب نجحت في ضبط الخلية بعد عملية رصد وتتبع دقيقة.

وأوضح المصدر أن عناصر الخلية تم تجنيدهم من قبل قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية لزراعة العبوات الناسفة في مفرق حريب والخط الدولي وعلى متن المركبات المدنية والعسكرية بهدف اقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي.

وأضاف أن الإعلام الأمني بمأرب سيقوم ببث الاعترافات الكاملة للخلية الإرهابية الحوثية وأسماء قيادات الحوثيين المتورطين في تجنيدهم.