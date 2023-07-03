خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كاملة ستفضح اسماء القيادات المتورطة تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغنية (الرابط) عاجل: مدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية والصحة الفلسطينية تعلن آخر احصائية بالضحايا مستشار في الرئاسة يهاجم الإنتقالي ويدعو أبناء عدن لكسر حاجز الخوف وتشكيل كيان سياسي جديد انخفاض أسعار النفط بسبب الصين أسوأ شيء فعله ماسك منذ توليه السيطرة على الموقع معركة النهر هي الأشرس والأعنف ..و روسيا تقضي على أمل أوكرانيا في عبور أكبر وأهم نهر في البلاد من حيث الإستراتيجية والموقع شهداء وجرحى في حرب بري وجوي على جنين.. والمقاومة تستنفر تركيا تعلن اعتقال أخطر جواسيس لـلموساد الإسرائيلي.. وتكشف أبرز مهامهم خبراء في القانون الدولي : محاكمة الرئيس الروسي تبدو أسهل بعد اعتراف بوتين بهذا الأمر
أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مارب (شرق اليمن) اليوم الاثنين ضبط خلية إرهابية تابعة لمليشيات الحوثي.
وقال "مصدر أمني" في شرطة مأرب، أن قوات الأمن الخاصة مأرب نجحت في ضبط الخلية بعد عملية رصد وتتبع دقيقة.
وأوضح المصدر أن عناصر الخلية تم تجنيدهم من قبل قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية لزراعة العبوات الناسفة في مفرق حريب والخط الدولي وعلى متن المركبات المدنية والعسكرية بهدف اقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي.
وأضاف أن الإعلام الأمني بمأرب سيقوم ببث الاعترافات الكاملة للخلية الإرهابية الحوثية وأسماء قيادات الحوثيين المتورطين في تجنيدهم.