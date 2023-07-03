آخر الاخبار

خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كاملة ستفضح اسماء القيادات المتورطة تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغنية (الرابط) عاجل: مدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية والصحة الفلسطينية تعلن آخر احصائية بالضحايا مستشار في الرئاسة يهاجم الإنتقالي ويدعو أبناء عدن لكسر حاجز الخوف وتشكيل كيان سياسي جديد انخفاض أسعار النفط بسبب الصين أسوأ شيء فعله ماسك منذ توليه السيطرة على الموقع معركة النهر هي الأشرس والأعنف ..و روسيا تقضي على أمل أوكرانيا في عبور أكبر وأهم نهر في البلاد من حيث الإستراتيجية والموقع شهداء وجرحى في حرب بري وجوي على جنين.. والمقاومة تستنفر تركيا تعلن اعتقال أخطر جواسيس لـلموساد الإسرائيلي.. وتكشف أبرز مهامهم خبراء في القانون الدولي : محاكمة الرئيس الروسي تبدو أسهل بعد اعتراف بوتين بهذا الأمر

خلية حوثية جديدة في قبضة أمن مأرب.. الكشف عن المههة التي اوكلت اليها واعترافات كاملة ستفضح اسماء القيادات المتورطة

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب
عدد القراءات 510

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مارب (شرق اليمن) اليوم الاثنين ضبط خلية إرهابية تابعة لمليشيات الحوثي.

وقال "مصدر أمني" في شرطة مأرب، أن قوات الأمن الخاصة مأرب نجحت في ضبط الخلية بعد عملية رصد وتتبع دقيقة.

وأوضح المصدر أن عناصر الخلية تم تجنيدهم من قبل قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية لزراعة العبوات الناسفة في مفرق حريب والخط الدولي وعلى متن المركبات المدنية والعسكرية بهدف اقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي.

وأضاف أن الإعلام الأمني بمأرب سيقوم ببث الاعترافات الكاملة للخلية الإرهابية الحوثية وأسماء قيادات الحوثيين المتورطين في تجنيدهم.

إقراء أيضاً
تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغ
مستشار في الرئاسة يهاجم الإنتقالي ويدعو أبناء عدن لكسر حاجز الخوف وتشكيل كيان سي
مشروع مسام يؤكد انتزاع 400 ألف لغم حوثي منذ تأسيسه
مشاهد مرعبة بالصور ..العثور على ( 16)شخصا بهياكل عظمية في كهف خطفهم الحوثيون في
شاهد بيان هام للإصلاح في تعز بشأن أحداث ميدان الشهداء
الخديعة الكبرى.. رحلة الوثنية من اللات في الحجاز إلى آل البيت في اليمن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول