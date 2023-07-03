تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغنية (الرابط) عاجل: مدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية والصحة الفلسطينية تعلن آخر احصائية بالضحايا مستشار في الرئاسة يهاجم الإنتقالي ويدعو أبناء عدن لكسر حاجز الخوف وتشكيل كيان سياسي جديد انخفاض أسعار النفط بسبب الصين أسوأ شيء فعله ماسك منذ توليه السيطرة على الموقع معركة النهر هي الأشرس والأعنف ..و روسيا تقضي على أمل أوكرانيا في عبور أكبر وأهم نهر في البلاد من حيث الإستراتيجية والموقع شهداء وجرحى في حرب بري وجوي على جنين.. والمقاومة تستنفر تركيا تعلن اعتقال أخطر جواسيس لـلموساد الإسرائيلي.. وتكشف أبرز مهامهم خبراء في القانون الدولي : محاكمة الرئيس الروسي تبدو أسهل بعد اعتراف بوتين بهذا الأمر الجيش الأوكراني يشكو ضعفها.. ما هي تفاصيل دبابات آ أم أكس-10 آر سي الفرنسية ؟
بالتزامن مع احتفال اليمنيون بيوم الأغنية اليمنية الاول من يوليو، اعلن عن اطلاق النسخة الثانية من موسوعة الغناء اليمني، حيث يمكن الوصول إلى كلمات 4370 أغنية يمنية جمعت كلماتها في النسخة التجريبية الثانية من #موسوعة_الغناء_اليمني على الرابط التالي:
ولم تمنع أسوأ مأساة إنسانية في العالم اليمنيين من الاحتفاء، بيوم الأغنية الذي يتجدّد من خلاله احتفالهم للعام الثالث على التوالي بتراث وخصوصية الغناء في بلدهم، وهو ما سيستمر بضعة أيام على الواقع الافتراضي.
وتحت وسم #يوم_الأغنية_اليمنية، نشر ناشطون وفنانون ومثقفون منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأغانٍ وصور كبار المغنين والملحنين اليمنيين.
ولاقت التدوينات تفاعلاً كبيراً من المستخدمين في داخل اليمن وخارجه.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني " إن "استمرار احتفاء اليمنيين بتفاعل واهتمام بالأغنية اليمنية ليس غريباً، فقد وحدت الأغنية اليمنية منذ القدم مشاعر اليمنيين وفجرت فيهم الإبداع... وبينما كانت السياسة تفرق، كانت الأغنية تجمع وتوحد".
واعتبر أن استمرار إحياء يوم الأغنية في الأول من يوليو/ تموز، منذ إعلانه في عام 2021، هو دعوة للحياة في مواجهة دعوات الحرب والموت التي تشعلها حركة الحوثي.