تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغنية (الرابط)

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بالتزامن مع احتفال اليمنيون بيوم الأغنية اليمنية الاول من يوليو، اعلن عن اطلاق النسخة الثانية من موسوعة الغناء اليمني، حيث يمكن الوصول إلى كلمات 4370 أغنية يمنية جمعت كلماتها في النسخة التجريبية الثانية من #موسوعة_الغناء_اليمني على الرابط التالي:

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ولم تمنع أسوأ مأساة إنسانية في العالم اليمنيين من الاحتفاء، بيوم الأغنية الذي يتجدّد من خلاله احتفالهم للعام الثالث على التوالي بتراث وخصوصية الغناء في بلدهم، وهو ما سيستمر بضعة أيام على الواقع الافتراضي.

وتحت وسم #يوم_الأغنية_اليمنية، نشر ناشطون وفنانون ومثقفون منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأغانٍ وصور كبار المغنين والملحنين اليمنيين.

ولاقت التدوينات تفاعلاً كبيراً من المستخدمين في داخل اليمن وخارجه.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني " إن "استمرار احتفاء اليمنيين بتفاعل واهتمام بالأغنية اليمنية ليس غريباً، فقد وحدت الأغنية اليمنية منذ القدم مشاعر اليمنيين وفجرت فيهم الإبداع... وبينما كانت السياسة تفرق، كانت الأغنية تجمع وتوحد".

واعتبر أن استمرار إحياء يوم الأغنية في الأول من يوليو/ تموز، منذ إعلانه في عام 2021، هو دعوة للحياة في مواجهة دعوات الحرب والموت التي تشعلها حركة الحوثي.