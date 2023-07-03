تزامنا مع يوم الأغنية اليمنية.. موسوعة للغناء اليمني تمكنك من الوصول الى 4370 اغنية (الرابط) عاجل: مدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية والصحة الفلسطينية تعلن آخر احصائية بالضحايا مستشار في الرئاسة يهاجم الإنتقالي ويدعو أبناء عدن لكسر حاجز الخوف وتشكيل كيان سياسي جديد انخفاض أسعار النفط بسبب الصين أسوأ شيء فعله ماسك منذ توليه السيطرة على الموقع معركة النهر هي الأشرس والأعنف ..و روسيا تقضي على أمل أوكرانيا في عبور أكبر وأهم نهر في البلاد من حيث الإستراتيجية والموقع شهداء وجرحى في حرب بري وجوي على جنين.. والمقاومة تستنفر تركيا تعلن اعتقال أخطر جواسيس لـلموساد الإسرائيلي.. وتكشف أبرز مهامهم خبراء في القانون الدولي : محاكمة الرئيس الروسي تبدو أسهل بعد اعتراف بوتين بهذا الأمر الجيش الأوكراني يشكو ضعفها.. ما هي تفاصيل دبابات آ أم أكس-10 آر سي الفرنسية ؟
اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين إلى ثمانية واصابة اخرين.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت إصابة 27، بينهم 8 في حالة خطرة في العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.
وأفاد شهود عيان بأن مروحيات أطلقت عددا كبيرا من الصواريخ على منازل ومبان داخل المخيم، بينما شرعت جرافات عسكرية ضخمة بأعمال تجريف وتدمير مداخل المخيم.
وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مبنى يتخذه مقاومون من كتيبة جنين مقرا لهم.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار داخل مخيم جنين.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي نفّذ حتى الآن 15 غارة جوية على مناطق في جنين، واعتقل 20 فلسطينيا خلال عمليته الحالية في مخيم جنين.
من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تشن عملية عسكرية في جنين هي الأكبر منذ عملية السور الواقي عام 2002. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية جنين تم الخطيط لها منذ عام، وأنه تمت الموافقة على العملية قبل نحو 10 أيام من قبل نتنياهو وغالانت وقيادة الجيش.