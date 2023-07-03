عاجل: مدينة جنين تتعرض لأكبر عملية عسكرية والصحة الفلسطينية تعلن آخر احصائية بالضحايا

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 253

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين إلى ثمانية واصابة اخرين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت إصابة 27، بينهم 8 في حالة خطرة في العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وأفاد شهود عيان بأن مروحيات أطلقت عددا كبيرا من الصواريخ على منازل ومبان داخل المخيم، بينما شرعت جرافات عسكرية ضخمة بأعمال تجريف وتدمير مداخل المخيم.

وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مبنى يتخذه مقاومون من كتيبة جنين مقرا لهم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار داخل مخيم جنين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي نفّذ حتى الآن 15 غارة جوية على مناطق في جنين، واعتقل 20 فلسطينيا خلال عمليته الحالية في مخيم جنين.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تشن عملية عسكرية في جنين هي الأكبر منذ عملية السور الواقي عام 2002. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية جنين تم الخطيط لها منذ عام، وأنه تمت الموافقة على العملية قبل نحو 10 أيام من قبل نتنياهو وغالانت وقيادة الجيش.