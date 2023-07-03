انخفاض أسعار النفط بسبب الصين أسوأ شيء فعله ماسك منذ توليه السيطرة على الموقع معركة النهر هي الأشرس والأعنف ..و روسيا تقضي على أمل أوكرانيا في عبور أكبر وأهم نهر في البلاد من حيث الإستراتيجية والموقع شهداء وجرحى في حرب بري وجوي على جنين.. والمقاومة تستنفر تركيا تعلن اعتقال أخطر جواسيس لـلموساد الإسرائيلي.. وتكشف أبرز مهامهم خبراء في القانون الدولي : محاكمة الرئيس الروسي تبدو أسهل بعد اعتراف بوتين بهذا الأمر الجيش الأوكراني يشكو ضعفها.. ما هي تفاصيل دبابات آ أم أكس-10 آر سي الفرنسية ؟ اشتعال المعارك في دارفور.. وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مراكز مهمة وزارة الداخلية تعلن القبض على مسؤول الاستخبارات بتنظيم داعش الإرهابي مشروع مسام يؤكد انتزاع 400 ألف لغم حوثي منذ تأسيسه
تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، وجاء ذلك بعد مسح أظهر تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين خلال يونيو 2023 ما أثار مخاوف حول الطلب العالمي على الخام.
وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.37% إلى 70.38 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.33% إلى 75.16 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
وأظهرت نتائج مسح أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين تراجع في يونيو 2023 إلى 50.5 نقطة من 50.9 نقطة المسجلة في مايو 2023، ما أثار مخاوف حول الطلب العالمي على الخام