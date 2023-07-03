آخر الاخبار

وزارة الداخلية تعلن القبض على مسؤول الاستخبارات بتنظيم داعش الإرهابي مشروع مسام يؤكد انتزاع 400 ألف لغم حوثي منذ تأسيسه مشاهد مرعبة بالصور ..العثور على ( 16)شخصا بهياكل عظمية في كهف خطفهم الحوثيون في العام 2010 شاهد بيان هام للإصلاح في تعز بشأن أحداث ميدان الشهداء الخديعة الكبرى.. رحلة الوثنية من اللات في الحجاز إلى آل البيت في اليمن تفاصيل عن المصور الصحفي الذي أفرجت المليشيات عنه بعد 5 سنوات من اعتقاله أجهزة الأمن بمحافظة المهرة تنجح في إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي روسيا تعتقل جنرال القيامة لتورطه بتمرد فاغنر.. تعرف عليه الجيش السوداني يكشف عن إنهاء التمرد.. ووساطة لإطلاق سراح 125 جنديا تفاصيل مثيرة عن مطار فوق الأمواج يدخل الخدمة في تركيا

وزارة الداخلية تعلن القبض على مسؤول الاستخبارات بتنظيم داعش الإرهابي

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 180
 

أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على سوري الجنسية، يعمل قياديا في تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة المهرة شرقي البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن شرطة محافظة المهرة ضبطت أمس السبت عنصراً تابعا لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف بأن الشرطة ألقت القبض على مسؤول الاستخبارات بتنظيم داعش الإرهابي المدعو عبيدة الرزج سوري الجنسية ويكنى أبو دانية السوري.

وأشار إلى أن عضو داعش الإرهابي المكنى أبو دانية يعمل سائق شاحنة وينتحل شخصية تحمل اسم أحمد أنور العكف، لافتا إلى أنه تم حجز العنصر السوري لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

إقراء أيضاً
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الحرب على القاعدة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول