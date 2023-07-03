وزارة الداخلية تعلن القبض على مسؤول الاستخبارات بتنظيم داعش الإرهابي مشروع مسام يؤكد انتزاع 400 ألف لغم حوثي منذ تأسيسه مشاهد مرعبة بالصور ..العثور على ( 16)شخصا بهياكل عظمية في كهف خطفهم الحوثيون في العام 2010 شاهد بيان هام للإصلاح في تعز بشأن أحداث ميدان الشهداء الخديعة الكبرى.. رحلة الوثنية من اللات في الحجاز إلى آل البيت في اليمن تفاصيل عن المصور الصحفي الذي أفرجت المليشيات عنه بعد 5 سنوات من اعتقاله أجهزة الأمن بمحافظة المهرة تنجح في إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي روسيا تعتقل جنرال القيامة لتورطه بتمرد فاغنر.. تعرف عليه الجيش السوداني يكشف عن إنهاء التمرد.. ووساطة لإطلاق سراح 125 جنديا تفاصيل مثيرة عن مطار فوق الأمواج يدخل الخدمة في تركيا
أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على سوري الجنسية، يعمل قياديا في تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة المهرة شرقي البلاد.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن شرطة محافظة المهرة ضبطت أمس السبت عنصراً تابعا لتنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف بأن الشرطة ألقت القبض على مسؤول الاستخبارات بتنظيم داعش الإرهابي المدعو عبيدة الرزج سوري الجنسية ويكنى أبو دانية السوري.
وأشار إلى أن عضو داعش الإرهابي المكنى أبو دانية يعمل سائق شاحنة وينتحل شخصية تحمل اسم أحمد أنور العكف، لافتا إلى أنه تم حجز العنصر السوري لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.