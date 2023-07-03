وزارة الداخلية تعلن القبض على مسؤول الاستخبارات بتنظيم داعش الإرهابي

الإثنين 03 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على سوري الجنسية، يعمل قياديا في تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة المهرة شرقي البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن شرطة محافظة المهرة ضبطت أمس السبت عنصراً تابعا لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف بأن الشرطة ألقت القبض على مسؤول الاستخبارات بتنظيم داعش الإرهابي المدعو عبيدة الرزج سوري الجنسية ويكنى أبو دانية السوري.

وأشار إلى أن عضو داعش الإرهابي المكنى أبو دانية يعمل سائق شاحنة وينتحل شخصية تحمل اسم أحمد أنور العكف، لافتا إلى أنه تم حجز العنصر السوري لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.