حقوقيون..يكشفون العثور عن( 16)شخصا بهياكل عظمية في كهف خطفهم الحوثيون في العام 2010.. تفاصيل مرعبة شاهد بيان هام للإصلاح في تعز بشأن أحداث ميدان الشهداء الخديعة الكبرى.. رحلة الوثنية من اللات في الحجاز إلى آل البيت في اليمن تفاصيل عن المصور الصحفي الذي أفرجت المليشيات عنه بعد 5 سنوات من اعتقاله أجهزة الأمن بمحافظة المهرة تنجح في إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي روسيا تعتقل جنرال القيامة لتورطه بتمرد فاغنر.. تعرف عليه الجيش السوداني يكشف عن إنهاء التمرد.. ووساطة لإطلاق سراح 125 جنديا تفاصيل مثيرة عن مطار فوق الأمواج يدخل الخدمة في تركيا 4 أطعمة تعزز خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من يحجز مقعده في أولمبياد باريس؟.. جدول مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا
عثر مواطنون في مديرية حرف سفيان محافظة عمران على هياكل عظمية(16) شخصا اختطفتهم مليشيا الحوثي في العام 2010 .
وقالت مصادر حقوقية في المديرية أن هؤلاء الأشخاص اختطفتهم مليشيا الحوثي ينتمون لمديرية سفيان واخفتهم منذ العام 2010 عن أهاليهم.
وأكدت المصادر أن أهاليهم بحثوا عنهم سنوات ومتابعات ولكن دون جدوى وأشارت المصادر إن الهياكل العظمية عُثر عليها في أحد الكهوف في حرف سفيان، مبني على بوابته بالحجارة والطين، واكتشفه الأهالي بعد 13 عامًا من الجريمة.
وأضافت المصادر أن الهياكل العظمية كانت مربوطة اليدين، ما يدل على أن المختطفين تعرضوا للتعذيب والقتل بدم بارد من قِبل المليشيا الانقلابية الإرهابية.
ووفقا لما نقلتة وكالة 2ديسمبر فقد طالب ذوي الضحايا بفتح تحقيق دولي في هذه المجزرة الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنزال أشد العقوبات بهم.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الجريمة تكشف عن حقيقة المليشيا الحوثية التي تنتهك حقوق الإنسان وتسفك دماء الأبرياء في اليمن منذ أن كانت تختبئ في جبال صعدة.