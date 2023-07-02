حقوقيون..يكشفون العثور عن( 16)شخصا بهياكل عظمية في كهف خطفهم الحوثيون في العام 2010.. تفاصيل مرعبة

الأحد 02 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 319

عثر مواطنون في مديرية حرف سفيان محافظة عمران على هياكل عظمية(16) شخصا اختطفتهم مليشيا الحوثي في العام 2010 .

وقالت مصادر حقوقية في المديرية أن هؤلاء الأشخاص اختطفتهم مليشيا الحوثي ينتمون لمديرية سفيان واخفتهم منذ العام 2010 عن أهاليهم.

وأكدت المصادر أن أهاليهم بحثوا عنهم سنوات ومتابعات ولكن دون جدوى وأشارت المصادر إن الهياكل العظمية عُثر عليها في أحد الكهوف في حرف سفيان، مبني على بوابته بالحجارة والطين، واكتشفه الأهالي بعد 13 عامًا من الجريمة.

وأضافت المصادر أن الهياكل العظمية كانت مربوطة اليدين، ما يدل على أن المختطفين تعرضوا للتعذيب والقتل بدم بارد من قِبل المليشيا الانقلابية الإرهابية.

ووفقا لما نقلتة وكالة 2ديسمبر فقد طالب ذوي الضحايا بفتح تحقيق دولي في هذه المجزرة الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنزال أشد العقوبات بهم.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجريمة تكشف عن حقيقة المليشيا الحوثية التي تنتهك حقوق الإنسان وتسفك دماء الأبرياء في اليمن منذ أن كانت تختبئ في جبال صعدة.