شاهد بيان هام للإصلاح في تعز بشأن أحداث ميدان الشهداء

الأحد 02 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 255

طالب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز الى اتخاذ كافة الإجراءات في احداث ميدان الشهداء والتي تمنع تكرار أي أعمال مشابهة، والعمل على حماية السكينة العامة والمحافظة على تعز وصورتها المدنية الملتزمة بقيم التعايش والنظام والقانون.

وأعرب إصلاح تعز في بيان له اطلع علية (مأرب برس) عن أمله أن يتم معالجة الموضوع بشكل جذري وسريع، واتخاذ كآفة الإجراءات وأعتبر البيان ما حدث من فوضى واطلاق نار في فعالية مدنية نهاية مهرجان تكريم الفنان اليمني القدير محمد عطروش أمس السبت، عملا مرفوضا وغير مبرر.

وأدان التجمع اليمني للإصلاح ماحدث في ميدان الشهداء من فوضى وإطلاق نار، مؤكدًا حق الفعاليات المدنية وأهمية حمايتها، مديناً ترويع الجمهور واطلاق النار، وثمن الإصلاح توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي بتشكيل لجنة للتحقيق وسرعة معالجة الجرحي، مطالباً بسرعة التحقيق لمعرفة الأسباب ومحاسبة الجناة وكل من تسبب بالأحداث وعكر فرحة أبناء تعز بالعيد.

ودعا إصلاح تعز كافة الأجهزة المختصة وذات العلاقة في تنظيم هذه الفعاليات إلى الحرص على تأمينها، وتجنب كل ما من شأنه إثارة الفرقة وتهديد حياة المواطنين، ووحدة الصف بعيدا عن المعركة والعدو الرئيسي للشعب اليمني المتمثل بالمليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقية في إيران.

كما حث على العمل على تعزيز الرصيد التراكمي من الاستقرار الأمني والمجتمعي خلال المرحلة السابقة، والذي أزعج البعض ليقوموا بتشوية هذه المدينة مرة أخرى. ودعا بيان إصلاح تعز، لمنع حمل السلاح في المهرجانات والاحتفالات الجماهيرية وتنظيم حمله داخل المحافظة، داعياً الجميع للتعاطي الإيجابي مع الحدث بمسؤولية مهنية بعيدا عن صب الزيت على النار، أو محاولة البعض التوظيف السلبي والاصطياد في المياه العكرة وتمزيق الصف الوطني وإحداث شرخ بين مكونات الشرعية.

وأكد أن هذه الأعمال وإثارتها او توظيفها بشكل سلبي يخدم مليشيات الحوثي وأعداء تعز، بل أعداء اليمن.

نص البيان:

يدين التجمع اليمني للإصلاح ماحدث في ميدان الشهداء من فوضى وإطلاق نار نهاية مهرجان تكريم الفنان اليمني القدير محمد عطروش يوم السبت 1 يوليو 2023م والتجمع اليمني للإصلاح وهو يؤكد حق الفعاليات المدنية وأهمية حمايتها يدين ترويع الجمهور واطلاق النار ويعتبره عملا مرفوضا وغير مبرر. كما يثمن توجيه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي بتشكيل لجنة للتحقيق وسرعة معالجة الجرحي. ويطالب التجمع اليمني للإصلاح في تعز بسرعة التحقيق لمعرفة الأسباب ومحاسبة الجناة وكل من تسبب بالأحداث وعكر فرحة أبناء تعز بالعيد. كما يدعو إصلاح تعز كافة الأجهزة المختصة وذات العلاقة في تنظيم هذه الفعاليات إلى الحرص على تأمينها ، وتجنب كل ما من شأنه إثارة الفرقة وتهديد حياة المواطنين، ووحدة الصف بعيدا عن المعركة والعدو الرئيسي للشعب اليمني المتمثل بالمليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقية في إيران. ويأمل إصلاح تعز أن يتم معالجة الموضوع بشكل جذري وسريع واتخاذ كآفة الإجراءات التي تمنع تكرار أي أعمال مشابهة و العمل على حماية السكينة العامة و المحافظة على تعز وصورتها المدنية الملتزمة بقيم التعايش والنظام والقانون، والعمل على تعزيز الرصيد التراكمي من الاستقرار الأمني والمجتمعي خلال المرحلة السابقة والذي أزعج البعض ليقوموا بتشوية هذه المدينة مرة أخرى. كما ندعوا لمنع حمل السلاح في المهرجانات والاحتفالات الجماهيرية وتنظيم حمله داخل المحافظة. كما ندعوا الجميع للتعاطي الإيجابي مع الحدث و بمسؤولية مهنية بعيدا عن صب الزيت على النار أو محاولة البعض التوظيف السلبي والاصطياد في المياه العكرة وتمزيق الصف الوطني وإحداث شرخ بين مكونات الشرعية، مؤكدين أن هذه الأعمال وإثارتها او توظيفها بشكل سلبي يخدم مليشيات الحوثي وأعداء تعز، بل أعداء اليمن. صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز الأحد 2 يوليو 2023م