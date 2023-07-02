تفاصيل عن المصور الصحفي الذي أفرجت المليشيات عنه بعد 5 سنوات من اعتقاله

الأحد 02 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفرجت مليشيات الحوثي المصنفةإرهابيا ، الأحد 2 تموز/يوليو، ، عن المصور الصحفي محمد الصلاحي، بعد خمس سنوات من اعتقاله، بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وكانت مليشيا الحوثي اعتقلت الصحفي الصلاحي عام 2018 واحتجزته في جهاز الأمن والمخابرات بالحديدة وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب.

وفي 2022 اصدرت محكمة تابعة للمليشيات حكما بسجن الصلاحي ثلاث سنوات وثمانية أشهر بتهم كيدية ورغم انقضاء فترة العقوبة ظل مسجونا حتى أفرجت عنه المليشيات اليوم.

‏ورحبت منظمة ”رايتس رادار”، الحقوقية، في بيان نشرته عبر حسابها في “تويتر”، بالإفراج عن ”الصلاحي“، المختطف في سجون الجماعة منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020م. وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بالأفراح عن الصحفي “محمد الجنيد”، المختطف منذ 13 نوفمبر 2018م، والمخرج بوكالة (سبأ) للأنباء “نبيل السداوي” المختطف منذ 21 يونيو 2015م.

ومؤخرا أفرجت المليشيات عن أربعة آخرين ضمن صفقة التبادل التي جره في آواخر رمضان المنصرن، بعد ثمانية أعوام من اعتقالهم، وهم (توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي، عبدالخالق عمران).