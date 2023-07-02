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أجهزة الأمن بمحافظة المهرة تنجح في إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي

الأحد 02 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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ضبطت شرطة محافظة المهرة عنصراً تابعا لتنظيم داعش الإرهابي . وألقت الشرطة القبض على مسؤول الاستخبارات بتنظيم داعش الإرهابي المدعو عبيدة الرزج سوري الجنسية ويكنى أبو دانية السوري .

كما أشارت الشرطة في تقرير لها أن عضو داعش الإرهابي المكنى أبو دانية يعمل سائق شاحنة وينتحل شخصية تحمل اسم أحمد أنور العكف.

وتم حجز المذكور لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

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