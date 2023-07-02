أجهزة الأمن بمحافظة المهرة تنجح في إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي

الأحد 02 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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