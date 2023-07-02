أجهزة الأمن بمحافظة المهرة تنجح في إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي روسيا تعتقل جنرال القيامة لتورطه بتمرد فاغنر.. تعرف عليه الجيش السوداني يكشف عن إنهاء التمرد.. ووساطة لإطلاق سراح 125 جنديا تفاصيل مثيرة عن مطار فوق الأمواج يدخل الخدمة في تركيا 4 أطعمة تعزز خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من يحجز مقعده في أولمبياد باريس؟.. جدول مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا كان زعيما لمليشيات موالية لإيران.. معلومات عن المتطرف ''سلوان موميكا'' الذي أحرق القرآن في السويد الصحة العالمية تحذر: ''الحوثيون أوقفوا حملات التطعيم بحجة انها مؤامرة غربية'' الإنتقالي الجنوبي يتحدث عن سبب الإنفجارات التي هزت العاصمة عدن صور طارق صالح تفسد مهرجان فني في تعز وهذا مصير المتسببين
ضبطت شرطة محافظة المهرة عنصراً تابعا لتنظيم داعش الإرهابي . وألقت الشرطة القبض على مسؤول الاستخبارات بتنظيم داعش الإرهابي المدعو عبيدة الرزج سوري الجنسية ويكنى أبو دانية السوري .
كما أشارت الشرطة في تقرير لها أن عضو داعش الإرهابي المكنى أبو دانية يعمل سائق شاحنة وينتحل شخصية تحمل اسم أحمد أنور العكف.
وتم حجز المذكور لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.