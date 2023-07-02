الصحة العالمية تحذر: ''الحوثيون أوقفوا حملات التطعيم بحجة انها مؤامرة غربية''

الأحد 02 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أحصت منظمة الصحة العالمية 24 ألف إصابة بالحميات في اليمن، خلال الربع الأول من هذا العام.

ووفق المنظمة، فإن الحالات المسجَّلة توزّعت بين ثلاثة عشر ألف إصابة بالحصبة، وأكثر من ثمانية آلاف وسبعمائة إصابة بحمى الضنك، إضافة إلى ألفين وثمانين حالة كوليرا مشتبها بها، مرِّجحة أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

وأشارت إلى أن الحوثيين أقدموا على وقف حملات التطعيم الدورية، وتحريض السكان على رفض تلقيح أطفالهم؛ بحُجة أنها مؤامرة غربية.

من جهتها، حذَّرت المفوضية الأوروبية من ارتفاع حالات سُوء التغذية في اليمن، خلال الأشهر المقبلة؛ جراء تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية الأولية، ونقص التمويل الإنساني.

وأوضحت المفوضية، في بيان لها، أن هناك زيادة في حالات سُوء التغذية في العديد من المحافظات، منذ مطلع العام الجاري، مع توقعات بزيادة أخرى في موسم الذروة من يونيو الماضي وحتى سبتمبر المقبل.