الإنتقالي الجنوبي يتحدث عن سبب الإنفجارات التي هزت العاصمة عدن

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قال المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا،ان أسباب الإنفجار في مخزن للذخيرة بأحد معسكراته بمدينة عدن، امس السبت سببه حدوث ماس كهربائي، أدى لوقوع سلسلة من الإنفجارات هزت العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال المتحدث الرسمي لما يسمى بـ "القوات المسلحة الجنوبية" محمد النقيب “إن الانفجار الذي سمع في مدينة الشعب، كان بأحد المستودعات الفرعية لقوات الحزام الأمني، وأن جهات الاختصاص شرعت في التحقيق في اسباب الحادث”.
وأضاف النقيب، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الإنفجار نتج عن تماس كهربائي في أحد المخازن الفرعية للذخيرة والذي يقع بمنطقة معزولة.
وأوضح أن الإنفجار لم يؤدي إلى سقوط قتلى أو إصابات.
وأشار إلى أن عناصر الإنتقالي اغلقت المنطقة القريبة من موقع الإنفجار ومنعت السيارات والمارة من دخولها أو الخروج منها كإجراء احترازي لضمان السلامة.