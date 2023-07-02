صور طارق صالح تفسد مهرجان فني في تعز وهذا مصير المتسببين

الأحد 02 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز

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تسببت صور للعميد طارق صالح عضو مجلس القيادة، بحدوث شغب واشتباك بين الجماهير التي احتشدت لحضور مهرجان فني بمحافظة تعز.

وفي التفاصيل اندلعت امس السبت اشتباكات بين مسلحين وعناصر حراسة ميدان "الشهداء" في تعز أثناء الاحتفاء بالفنان "محمد محسن عطروش"، بعد رفض بعض الجماهير رفع صور عضو مجلس القيادة العميد "طارق صالح"، نجم عنه عراك كبير تدخلت على إثره الحراسة الموجودة في المهرجان.

ووفق مصادر محلية فان مرافقين يتبعون مدير مكتب الثقافة هم من بدأوا باطلاق الرصاص أثناء تقطيع صور طارق صالح.

ويتهم طارق صالح بقتل ابناء تعز ابان تحالف عمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح مع الحوثيين عام 2015م ،حيث شن الطرفان حربا على محافظة تعز ، قبل ان ينفك هذا التحالف بمقتل صالح نهاية 2017، وخروج طارق صالح من صنعاء الى المخا وهناك تلقى دعما اماراتيا بعدها عين عضوا في مجلس القيادة الرئاسي.

هذا وقد وجه رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، محافظ محافظة تعز بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المؤسفة التي رافقت مهرجان العيد بمدينة تعز يوم السبت، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر إن "التوجيهات الرئاسية تضمنت توقيف المتسببين، وكل من يشتبه بعلاقته في إفساد فرحة العيد خلال المهرجان المخصص لتكريم الفنان الكبير محمد محسن عطروش".

وأضاف، أن التوجيهات شملت التكفل بعلاج الجرحى، وجبر أي أضرار على خلفية تلك الأحداث المؤسفة، وضمان عدم تكرارها تحت أي ظرف كان.

وأهاب المصدر بكافة الأجهزة المنظمة لمثل هذه الفعاليات الحرص على تأمينها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجنب كل ما من شأنه إثارة الفرقة وتهديد حياة المواطنين، ووحدة الصف بعيدا عن المعركة والعدو الرئيسي للشعب اليمني المتمثل بالمليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقية في إيران.