ماسك يقيد قراءة التغريدات على تويتر

الأحد 02 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن مالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، عن إدخال قيود مؤقتة على قراءة التغريدات لمكافحة ارتفاع مستويات جمع البيانات والتلاعب بالنظام.

وعزا ماسك القيود الجديدة إلى أنها رد على ارتفاع مستويات جمع البيانات والتلاعب بالنظام، حيث قال "سنفرض قيودا موقته تتمثل في اقتصار إمكانية قراءة التغريدات للحسابات التي تم التحقق منها على 6 آلاف تغريدة في اليوم، والحسابات التي لم يتم التحقق منها على 600 تغريدة في اليوم، والحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها على 300 تغريدة في اليوم".

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن "تويتر" ألغى أيضا القدرة على مشاهدة تغريدة دون تسجيل الدخول إلى المنصة