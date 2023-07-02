توجيهات رئاسية شديدة اللهجة إلى محلي تعز تفاصيل

الأحد 02 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي السلطة المحلية في محافظة تعز بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الاحداث المؤسفة التي رافقت مهرجان العيد بمدينة تعز اليوم السبت1/تموز يوليو.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، ان التوجيهات الرئاسية تضمنت توقيف المتسببين، وكل من يشتبه بعلاقته افساد فرحة العيد خلال المهرجان المخصص لتكريم الفنان الكبير محمد محسن عطروش.

وشملت التوجيهات التكفل بعلاج الجرحى، وجبر اي اضرار على خلفية تلك الاحداث المؤسفة، وضمان عدم تكرارها تحت اي ظرف كان. واهاب المصدر بكافة الاجهزة المنظمة لمثل هذه الفعاليات الحرص على تأمينها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجنب كل ما من شأنه اثارة الفرقة وتهديد حياة المواطنين، ووحدة الصف بعيدا عن المعركة والعدو الرئيسي للشعب اليمني المتمثل بالمليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقية في ايران.

وفي مساء السبت الموافق 1/يوليو تموز ،اندلعت اشتباكات بين مسلحين وعناصر حراسة ميدان الشهداء، بمدينة تعز، أثناء إختتام مهرجان عيدي بحضور الفنان محمد محسن عطروش أصيب خلالها أربعة أشخاص مدنيين