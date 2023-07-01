تعميم قيادات حوثية لأجهزة مخابراتها بشأن معارضيها(تفاصيل)

السبت 01 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجهت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا بصنعاء أجهزة مخابراتها وعناصرها المليشاوية بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الشخصيات الأكثر تأثيراً في تقارب وجهات النظر بين كل القوى الجمهورية المواجهة للمليشيات والرفع بأسمائهم وارقام هواتفهم وعناوين حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر مطلعة، أن قيادات حوثية أصدرت تعميما لكل أجهزة مخابراتها وعناصرها بالتحري عن الشخصيات الأكثر تأثيرا في اوساط المجتمع في مناطق سيطرتها.

وتضمنت التوجيهات التركيز على من يعملوا على توحيد صفوف القوى الوطنية والعمل بكل جهد على خلق ازمة ثقة بين تلك القوى المواجهة للمليشيات الحوثية..

وقالت مصادر مطلعة أن الحوثيين دفعوا بالعديد من الجواسيس والناشطين والصحفيين التابعين لهم الذين يعملوا في المواقع الصفراء والعناصر الهاشمية في كل كيان وطرف بالكتابة عن القوى الجمهورية بغرض احداث حالة من الملاسنات واحداث ازمة ثقة بينهم..

وأكدت المصادر أن المليشيات الإرهابية ضعيفة جدا وتواجه حالة رفض من كل فئات الشعب ولكنها تلعب من خلال احداث حالة من الانقسام بين الوطنيين الذين ان اتحدوا وتحركوا معا لن تصمد مليشيات الحوثي لحظة واحدة وسيتحرر كل شبر في اليمن في اقل من أسبوع…

وحذرت المصادر بضرورة التنبه من الخلايا الحوثية الإرهابية وجواسيسها التي تعمل من داخل كل القوى الجمهورية على خلق ازمة الثقة فيما بين القوى الوطنية