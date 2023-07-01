وزير الأوقاف يتخذ إجراءات حاسمة تجاه المنشآت المقصرة في خدماتها ويعلن إتمام حجاج بلادنا لمناسكهم

السبت 01 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، مساء اليوم السبت، استكمال حجاج اليمن وعددهم 24255 حاجاً أداء مناسكهم لهذا العام 1444هجرية، ونجاحَ هذا الموسمِ وَفْقاً لما هو مخططٌ له من قبل الوزارة.

وأوضح معالي الوزير في بيان له، حرَص وزارةُ الأوقافِ والإرشاد على وضعِ معاييرَ وضوابطَ من شأنِها تجويدُ الخدماتِ لحجاجِ بلادِنا، في المساكنِ والنقلِ والإعاشةِ والمخيماتِ والرعايةِ الطبيةِ وغيرِها من الخدماتِ المصاحبةِ لأعمالِ الحج، بحيث يؤدي الحاجُّ مناسكَه بكل يسرٍ وسهوله.

مشيراً إلى أن أي عمل بشري لا يخلو من خطأٍ غير مقصود أو تقصير، واعداً الجميع ببذلِ المزيدِ بإذن اللهِ لما فيه خدمةُ مواطنينا القاصدينَ بيتَ اللهِ الحرام والمشاعرَ المقدسة.

وأكد الوزير شبيبة، أن وزارة الأوقاف والإرشاد ومن منطلقِ مسؤوليتها الإشرافيةِ والرقابيةِ، اتخذت الإجراءاتِ القانونيةَ والعقابيةَ اللازمةَ بحقِّ كلِّ من أساءَ استخدامَ صلاحياتِه أو قصّرَ أو فرّطَ في مسؤولياتِه والتزاماتِه وواجباتِه تجاهَ حجاجِ بلادِنا، من المنشآت والوكالات.

وعبر وزير الأوقاف والإرشاد عن شكره للقيادة السياسيةَ ممثلةً بفخامةِ رئيسِ مجلسِ القيادةِ الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وجميعِ نوّابِه ودولةِ رئيسِ الوزراءِ وأعضاءِ الحكومةِ على متابعتِهمُ الدائمةِ لحجاجِ بلادِنا.

وأشاد بالجهودِ الكبيرةِ لقيادةِ الوزارةِ وقطاعِ الحجِّ والعمرةِ من وكلاءَ ومديرين ومختصين، ولكلِ اللجانِ العاملةِ والقنصليةِ، والشركاتِ الناقلة، والوكالاتِ والجوازات، والجمارك، وشبابِ حضرموت، وقيادةِ منفذِ الوديعة المدني والعسكري، وجميعِ من أسهمَ في خدمةِ حجاجِ بيتِ اللهِ الحرام.

كما ثمّنُ معالي وزير الأوقاف والإرشاد دورَ الأشقاءِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ على كافةِ التسهيلاتِ المقدّمةِ لحجاج بلادِنا وجميعِ حجاجِ العالمِ الإسلامي، شاكراً كلَّ الجهودِ والترتيباتِ التي قدمتها المملكة لخدمةِ ضيوفِ الرحمن.

واختتم معالي الوزير البيان بدعاء اللهِ _عز وجل _ أن يُعيدَ حجاجَ بلادِنا وحجاجَ العالمِ إلى ديارِهم سالمين، غانمين، وأن يتقبلَ منهم حجَّهم..