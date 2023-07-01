إسقاط مسيّرة حوثية بنيران قوات الجيش شرق مدينة الحزم في الجوف

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أسقطت قوات شرطة محافظة الجوف، طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة،إن دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم محافظة الجوف.
وتواصل مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا من التصعيد العسكري باستخدام الطائرات المسيرة والتي تأتي في ظل الهدنة غير المعلنة المستمرة منذ أبريل من العام الماضي.
وصعدت مليشيا الحوثي مؤخرا تحركاتها على جبهتي الجوف ومأرب، في ظل ارسال مليشيا الحوثي تعزيزات باتجاه جبهات مأرب والجوف استعداد لجولة حرب جديدة.