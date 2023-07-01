عاجل ..قرارات جمهورية بتعيينات في وزارة الدفاع

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صدر، اليوم السبت، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (83) لسنة 2023م، بشأن تعيين مساعد لرئيس هيئة العمليات ومدير لدائرة العمليات الحربية.
وقضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن/ علي محسن الهدي مساعدا لرئيس هيئة العمليات. وقضت المادة الثانية بتعيين العميد الركن/ يحيى عبدالله علي العيزري مديرا لدائرة العمليات الحربية.
ونصت المادة الثالثة والأخيرة أن يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.