عاجل ..قرارات جمهورية بتعيينات في وزارة الدفاع شابة عربية في العشرينات من العمر تكسب أكثر من 9 مليون ريال في الساعة الواحدة موقف الإتحاد الأوروبي من حرق القرآن الكريم.. ماذا قال؟ السعودية تعلن نجاح موسم الحج هذا العام 1444هـ اليمن تتذيل قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لعام 2023 ليلة رابعة من الشغب والعنف في فرنسا.. واعتقالات وعربات مصفحة و45 ألف شرطي بالشوارع تدمير(180)طنا من الألغام في اليمن ليفربول يحسم صفقة سوبوسلاي عدن.. الداخلية تكشف مصير قاتل الطفلة حنين فاغنر تحت قصف “مجهول” .. وتقرير غربي يكشف التفاصيل
أثارت البلوغر التونسية ضحى العريبي التي يبلغ عدد متابعيها ما يقرب من 12 مليون مستخدم عبر "تيك توك"، أما عبر "إنستغرام"، فيصل عدد متابعيها إلى 2.2 مليون مستخدم ضجة واسعة بسبب تصريحاتها حول مكاسبها المالية من محتواها الذي تقدمه.
وتعد ضحى العريبي من أشهر صناع المحتوى عبر مواقع التواصل حيث يحظى بثها بمتابعة ملايين المستخدمين بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
وسبق أن أثارت البلوغر، التي تقيم في المملكة الأردنية، جدلًا واسعًا بشأن ما تتقاضاه من عوائد مالية، نظير ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت ضحى في حوار سابق، أنها تتحصل على 20 مليون دينار تونسي (6500 دولار أميركي) اي اكثر من تسعة مليون ريال يمني خلال ساعة واحدة تظهر فيها عبر "تيك توك".
وأثارت هذه التصريحات جدلًا بين المتابعين، فلم تخرج تعليقاتهم عن إطاري الانتقادات والهجوم. تبلغ المؤثرة التونسية 24 عامًا، وهي زوجة صانع المحتوى الأردني نور محمد الشهير بـ"مكس".
وبحسب ما روته في تصريحات سابقة، توقف مشوار ضحى التعليمي بعد حصولها على الشهادة الإعدادية. ونشرت ضحى في الساعات الأخيرة عددا من مقاطع الفيديو عبر خاصية "ستوري" بـ"إنستغرام"، وثقت فيها لقطات من حفل المطرب المصري تامر حسني في الأردن