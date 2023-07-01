موقف الإتحاد الأوروبي من حرق القرآن الكريم.. ماذا قال؟

السبت 01 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعتبر الاتحاد الأوروبي أن حرق القرآن الكريم أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير محترم وعمل استفزازي واضح.

وقال في بيان مقتضب تعليقا على احراق المصحف في السويد أول ايام عيد الأضحى، أن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا.

واضاف: ''مؤسف للغاية أن مثل هذا العمل قد تم تنفيذه خلال احتفال المسلمين بعيد الأضحى''.

كما اعلن رفضه الهجمات على البعثات الدبلوماسية مطالبا بالهدوء والتريث.