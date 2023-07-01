موقف الإتحاد الأوروبي من حرق القرآن الكريم.. ماذا قال؟ السعودية تعلن نجاح موسم الحج هذا العام 1444هـ اليمن تتذيل قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لعام 2023 ليلة رابعة من الشغب والعنف في فرنسا.. واعتقالات وعربات مصفحة و45 ألف شرطي بالشوارع تدمير(180)طنا من الألغام في اليمن ليفربول يحسم صفقة سوبوسلاي عدن.. الداخلية تكشف مصير قاتل الطفلة حنين فاغنر تحت قصف “مجهول” .. وتقرير غربي يكشف التفاصيل مقتل طفل بطريقة بشعة في صعدة بأيادي حوثية (الإسم ) بدعم تركي: مؤسسة البادية توزع أضاحي العيد بمحافظة حضرموت
اعتبر الاتحاد الأوروبي أن حرق القرآن الكريم أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير محترم وعمل استفزازي واضح.
وقال في بيان مقتضب تعليقا على احراق المصحف في السويد أول ايام عيد الأضحى، أن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا.
واضاف: ''مؤسف للغاية أن مثل هذا العمل قد تم تنفيذه خلال احتفال المسلمين بعيد الأضحى''.
كما اعلن رفضه الهجمات على البعثات الدبلوماسية مطالبا بالهدوء والتريث.