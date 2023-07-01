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اليمن تتذيل قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لعام 2023

السبت 01 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عربي 21
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أظهر مؤشر السلام العالمي لعام 2023، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام، إلى تدهور متوسط السلام في الدول بمقدار 0.42% لهذا العام.

وجاءت قطر، والكويت، وعُمان، والأردن، في مقدمة الدول العربية ضمن المستوى المرتفع للسلام، بينما تذيلت القائمة: اليمن، وسوريا، والصومال، والسودان، والعراق، بمستوى منخفض جدا.

واعتمد المؤشر في اختياراته على ثلاثة مجالات: مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، ومدى الصراع المحلي والدولي، ودرجة العسكرة.

واعلى هذا الخبر إنفوغراف بتصنيف الدول العربية على مؤشر السلام من الأعلى إلى الأدنى

وكان اليمن قد تذيل العام الماضي ذات القائمة، حيث جاء في المرتبة 18 عربيا، و162 عالميا.

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