السعودية تعلن نجاح موسم الحج هذا العام 1444هـ اليمن تتذيل قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لعام 2023 ليلة رابعة من الشغب والعنف في فرنسا.. واعتقالات وعربات مصفحة و45 ألف شرطي بالشوارع تدمير(180)طنا من الألغام في اليمن ليفربول يحسم صفقة سوبوسلاي عدن.. الداخلية تكشف مصير قاتل الطفلة حنين فاغنر تحت قصف “مجهول” .. وتقرير غربي يكشف التفاصيل مقتل طفل بطريقة بشعة في صعدة بأيادي حوثية (الإسم ) بدعم تركي: مؤسسة البادية توزع أضاحي العيد بمحافظة حضرموت بحوث الطب تكشف السر الخفي وراء إرهاقك المستمر! تخلص منه بأبسط الطرق
أظهر مؤشر السلام العالمي لعام 2023، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام، إلى تدهور متوسط السلام في الدول بمقدار 0.42% لهذا العام.
وجاءت قطر، والكويت، وعُمان، والأردن، في مقدمة الدول العربية ضمن المستوى المرتفع للسلام، بينما تذيلت القائمة: اليمن، وسوريا، والصومال، والسودان، والعراق، بمستوى منخفض جدا.
واعتمد المؤشر في اختياراته على ثلاثة مجالات: مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، ومدى الصراع المحلي والدولي، ودرجة العسكرة.
واعلى هذا الخبر إنفوغراف بتصنيف الدول العربية على مؤشر السلام من الأعلى إلى الأدنى
وكان اليمن قد تذيل العام الماضي ذات القائمة، حيث جاء في المرتبة 18 عربيا، و162 عالميا.