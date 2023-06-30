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تدمير(180)طنا من الألغام في اليمن

الجمعة 30 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أعلنت منظمة هالو ترست (HALO Trust) لنزع الألغام للأغراض الإنسانية، تمكنها من إزالة وتدمير عشرات الأطنان من المتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، الجمعة، أنها قامت: "بجمع وتدمير أكثر من 180 طناً من المواد المتفجرة منذ بدء عملها في اليمن عام 2020".

وأضافت أن إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب وتدميرها بأمان يعد أمراً حيوياً لحماية الشعب اليمني من مخاطرها القاتلة.

 

ووفقا للمنظمة فإنها نفذت هذه المهمة الإنسانية بدعم مقدم من سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن، ومكتب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية.

وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والمصنفةإرهابيا من زراعتها للألغام في الحديدة وتعز ومأرب والضالع 

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