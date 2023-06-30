ليفربول يحسم صفقة سوبوسلاي

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حسم نادي ليفربول الإنجليزي، صفقة المجرى دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط لايبزيج الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقا لخبير الانتقالات فابرييزو رومانو، فإن اللاعب سينتقل إلى ليفربول ، بعدما وافق الريدز على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 70 مليون يورو وسيتم التوقيع قريبا على العقود.
أشار إلى أنه تمت الموافقة على الشروط الشخصية، وأن اللاعب جاهز لإجراء الفحوصات الطبية قريبًا.