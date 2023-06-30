عدن.. الداخلية تكشف مصير قاتل الطفلة حنين

الجمعة 30 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط المتهم في جريمة قتل الطفلة حنين (4 أعوام) وإصابة شقيقتها راوية، عشية عيد الأضحى في عدن، في جريمة هزت الرأي العام وقوبلت باستهجان واسع بين اليمنيين.

وأفادت الداخلية اليمنية، في بيان، أن الجاني أطلق النار على سيارة تابعة للمواطن إبراهيم سالم عبده، ما أسفر عن وفاة الطفلة حنين إثر إصابتها بطلقة نارية في الصدر.

وبيّنت أن سبب الحادث يعود إلى "عنجهية" الجاني واستعراضه بالسلاح وسط الشارع، مؤكدة أنه ضُبط تمهيداً لاستكمال ملف القضية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت الطفلة حنين إبراهيم البكري قد قُتلت وأصيبت شقيقتها راوية، وهما داخل سيارة والدهما في شارع الكثيري بمدينة المنصورة، عقب إطلاق مسلح الرصاص من سلاحه الشخصي نحو المركبة.

وأوضحت مصادر محلية أن سيارة والد الضحيتين إبراهيم البكري تصادمت مع سيارة شخص آخر يدعى "حسين. ه"، فقام الأخير بإخراج سلاحه الشخصي وإطلاق النار على سيارة إبراهيم وداخلها ابنتاه، الأمر الذي أدى إلى وفاة الطفلة حنين مباشرة، وإصابة طفلته الأخرى راوية التي لا تزال بين الحياة والموت في العناية المركزة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجريمة وقعت على الرغم من أن حادث التصادم كان "خفيفاً"، والخدش على سيارة الجاني "بسيط".

هذا وأدانت شبكة حقوقية جريمة مقتل الطفلة حنين وإصابة شقيقتها، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين في الحادثة.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات السلطات المحلية في عدن بالتحرك الجاد لإنهاء حالة الانفلات الأمني وفوضى حمل السلاح في الشوارع.