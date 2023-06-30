فاغنر تحت قصف “مجهول” .. وتقرير غربي يكشف التفاصيل

الجمعة 30 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر عسكري في ليبيا، أن قاعدة جوية في شرق ليبيا تنتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسية، تعرضت أمس الخميس لقصف شنته طائرات مسيّرة مجهولة، كما أوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

– فاغنر تحت قصف “مجهول” في ليبيا

ونقلت الوكالة عن المصدر، قوله: “إن طائرات مسيّرة مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوية، الواقعة على بعد 150 كيلومتراً جنوب شرق بنغازي”، حيث ينتشر عدد من قوات فاغنر الروسية، لكنه لم يتحدث عن سقوط ضحايا.

وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، حيث دخلت “فاغنر” ليبيا عام 2019، إذ قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة، في عام 2020: إن “فاغنر” نشرت نحو 1200 من عناصرها في ليبيا.

فيما قالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا: إن طائرات عسكرية روسية تقدم الإمدادات لمقاتلي “فاغنر” هناك.

و”فاغنر” كانت تدير أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة من قاعدة الجفرة الجوية جنوبي سرت، مع وصول بعض الطائرات الحربية من قاعدة حميميم السورية.

والجدير ذكره أن القصف المجهول للقاعدة في ليبيا جاء بعد عدة أيام، من إعلان قائد فاغنر، بشكل مفاجئ دخول قواته الأراضي الروسية وتوجههم نحو العاصمة موسكو، معلنا رفضه لتراجع أو الاستسلام.

ولكن بعد ما يقارب الـ 24 ساعة دخلت بيلاروسيا على خط الوساطة بين بريغوجين وموسكو، لتنتهي تلك المغامرة المفاجئة والقصيرة بـ “نفي” قائد فاغنر إلى الأراضي البيلاروسية، وليعلن لاحقًا من هناك أن هدفه لم يكن الإطاحة بالحكومة الروسية أو حكم الرئيس فلاديمير بوتين، بل حماية مجموعة فاغنر.