مقتل طفل بطريقة بشعة في صعدة بأيادي حوثية (الإسم )

الجمعة 30 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدمت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا على قتل ، طفلا قاصرا ومثلت بجثته في محافظة صعدة شمالي اليمن. وأفادت مصادر محلية إن الميليشيات، اختطفت طفلا لا يتجاوز عمره ستة عشر عاما وقتله بطريقة بشعة.

وأوضحت أن مسلحين حوثيين قاموا باختطاف الطفل بسام حسن حسين الدوشي، وقتله والتمثيل بجثته بطريقة وحشية في منطقة غلقان بمدينة صعدة، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

وبحسب المصادر، فإن الطفل بسام رفض مشاركة عصابة الحوثي في جرائمها بعد استقطابه في معسكراتها السرية وأراد الفرار بعد أن تعرض لممارسات قمعية وأخلاقية من قبل مشرفي وكوادر المليشيات الإرهابية. ...

وعرضت مليشيا الحوثي الأطفال المجندون لمخاطر نفسية وبدنية كبيرة في الجبهات، وفي مراكز التدريب والتحشيد، منها الاغتصاب، والقتل والضرب وقتلت الآلاف ،من الأطفال الرافضين العودة للجبهات أو من ارتكبوا فيهم جرائم أخلاقية لدفن جريمتهم مع الطفل.

وقد وثق فريق الخبراء الدوليين حالة أرتكب فيها عنف جنسي ضد طفل خضع لتدريب عسكري من قبل جماعة الحوثي.

وكانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن التابعة للحكومة الشرعية أكدت في تقرير لها تعرض الأطفال المجندين لمخاطر كبيرة، منها القتل، والاغتصاب والتحرش الجنسي، والإصابة بعاهات دائمة، والتطرف الديني والمذهبي؛ إضافة إلى الصدمات النفس