بدعم تركي: مؤسسة البادية توزع أضاحي العيد بمحافظة حضرموت

الجمعة 30 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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وزعت مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية أضاحي العيد للأسر المحتاجة والأيتام والنازحين في مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت.

ويأتي هذا المشروع بتمويل من وقف الديانة التركي وتنفيذ من مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة الجود للتنمية بالمكلا .

وخلال التوزيع أوضح الأستاذ علي بامخرمة المدير التنفيذي لمؤسسة جود للتنمية بالمكلا أن هذا المشروع الخيري المهم يأتي بدعم من الأشقاء في دولة تركيا عبر وقف الديانية التركي، وتنفيذ من مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية هذه المؤسسة الرائدة والتي لها العديد من المشاريع الإنسانية المهمة على مستوى الوطن،.

مضيفا أن مؤسسة جود للتنمية بالمكلا تعد شريكا مهما في هذا المشروع الذي نفذ في مديرية بروم ميفع، معربا عن سعادته الكبيرة للنجاح المشروع وإسهامه بشكل كبير في إسعاد المائات من الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام والنازحين بالمديرية من خلال تقديم

لحوم الأضاحي في عيد الأضحى المبارك خصوصا في هذه المرحلة الصعبة والضروف التي تمر بها البلد، شاكرا الجهات الممولة والداعمة لهذا المشروع الإنسان والسطلة المحلية بالمديرية والمتمثلة في المدير العام الدكتور خالد حسن الجوهي الذي كان له إسهام كبير في نجاح المشروع، شاكر أيضا مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية على جهودهم وإحترافية العمل وجودة التنفيذ، شاكرا أيضا المشاركين والمتطوعين في مشروع توزيع الأضاحي وكل من كان له دور وإسهام في إنجاح مشروع الأضاحي بمديرية بروم ميفع .

الجدير ذكره أن عدد الأضاحي التي تم توزيعها "50" اضحية لعدد "200" أسرة بما يساوي 1250 مستفيذ .