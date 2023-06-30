بحوث الطب تكشف السر الخفي وراء إرهاقك المستمر! تخلص منه بأبسط الطرق

الجمعة 30 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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الحديد عنصر ضروري لتكوين بروتين الهيموغلوبين، الموجود في خلايا الدم الحمراء، والذي يقوم بنقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أنحاء الجسم. إذا كان هناك نقص في مستوى الحديد في الجسم، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى خلل في عملية نقل الأكسجين إلى الأعضاء، مما يسبب مشاكل صحية عديدة.

هناك عدة أسباب لنقص الحديد في الجسم، وتشمل: عدم الحصول على كميات كافية من الحديد من الغذاء: قد يحدث نقص الحديد في الجسم إذا لم يتم تناول كمية كافية من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء، والأسماك، والسبانخ، والعدس.

صعوبة امتصاص الحديد بسبب مشاكل في المعدة: يحتاج الجسم إلى قدرة جيدة على امتصاص الحديد من الأمعاء. قد يؤدي وجود مشاكل في المعدة مثل الإصابة بالداء البطني أو التهاب القولون التقرحي أو داء كرون، إلى صعوبة امتصاص الحديد بشكل فعال.

. النزيف الداخلي: يمكن أن يحدث نقص الحديد نتيجة للنزيف الداخلي، مثل القرحة المعدية أو القولونية، أو سرطان القولون. كما يمكن أن تسبب بعض الأدوية المسكنة للألم مثل الأسبرين نزيفًا في المعدة وبالتالي نقص الحديد.

التبرع المتكرر بالدم: التبرع المتكرر بالدم يمكن أن يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم، حيث يتم فقد كمية من الحديد مع كل تبرع بالدم. الأمراض والحالات الصحية الأخرى:

يمكن أن يكون لبعض الأمراض تأثير على مستويات الحديد في الجسم، مثل أمراض الكلى وبعض أنواع السرطان. كما يمكن أن يؤدي الحمل والانتباذ البطاني الرحمي إلى نقص الحديد خاصة عند النساء. أعراض نقص الحديد تتفاوت حسب شدته ومدة تطوره وحالة الشخص المصاب، وتشمل ما يلي:

الإرهاق والضعف: شعور شديد بالتعب وقلة الطاقة، وصعوبة في أداء الأنشطة اليومية. الشحوب:

فقدان اللون الطبيعي في البشرة والأظافر نتيجة قلة الهيموغلوبين في الدم. ضيق التنفس:

صعوبة في التنفس أو الشعور بالخمول أثناء القيام بالنشاطات البدنية. الصداع والدوخة:

حدوث صداع مستمر ودوخة ودوار. انتفاخ اللسان والفم: زيادة حجم اللسان وحدوث تقرحات في الزوايا الفموية.

تساقط الشعر: فقدان الشعر بشكل مفرط وتقصفه. تشوهات الأظافر: تغير في شكل وقوام الأظافر، حيث يصبح لونها باهتًا ويتشققون بسهولة. تململ الساقين:

الشعور بحاجة مستمرة لحركة الساقين أو الشعور بالتنميل والحكة فيهما. تقوس الأظافر: تغير شكل الأظافر ليصبح مشابهًا لشكل ملعقة، حيث تكون منحنية بشكل طولي. البرودة في اليدين والقدمين:

الشعور بالبرودة المستمرة في الأطراف. التغيرات المزاجية: الشعور بالقلق والاكتئاب والاضطرابات المزاجية.

إذا كنت تشتبه في وجود نقص الحديد في جسمك، فمن الأفضل مراجعة الطبيب للحصول على التشخيص الدقيق والعلاج المناسب. يمكن للطبيب طلب فحوصات الدم لتقييم مستويات الحديد والهيموغلوبين ومكونات الدم الأخرى. لتعويض نقص الحديد في الجسم، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد ومصادرها الطبيعية، وفي بعض الحالات يمكن تناول مكملات الحديد بوصفة طبية.

من المهم استشارة الطبيب لتشخيص نقص الحديد وتحديد العلاج المناسب لكل حالة. تناول المكملات الغذائية المحتوية على الحديد:

في حالة عدم توفر الحديد بما يكفي من الطعام، يمكن للأشخاص المصابين بنقص الحديد تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد بعد استشارة الطبيب. يفضل تناولها مع وجبات الطعام لتعزيز امتصاص الحديد. علاج الأسباب الأساسية لنقص الحديد:

في بعض الحالات، يكون نقص الحديد نتيجة لأسباب أخرى مثل فقر الدم أو النزيف المستمر. في هذه الحالات، يجب علاج الحالة الأساسية للتخلص من نقص الحديد. تناول فيتامين C:

يساعد فيتامين C على زيادة امتصاص الحديد في الجسم. لذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والليمون والفراولة، وتناولها مع الأطعمة الغنية بالحديد لزيادة فعالية امتصاص الحديد.

تجنب بعض المواد التي تعيق امتصاص الحديد: هناك بعض المواد التي يمكن أن تعيق امتصاص الحديد في الجسم مثل الشاي والقهوة والحليب. من المفضل تجنب تناولها قبل وبعد تناول الطعام الغني بالحديد لتعزيز امتصاصه.