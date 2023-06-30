ما لا يعرفه غالبية البشر عن فوائد شعر الذرة.. أسرار لصحة والجمال تعرف عليها

الجمعة 30 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 225

شعر الذرة هو مكون طبيعي ومتعدد الاستخدامات يشتهر بفوائده الصحية والتجميلية. يعتبر شعر الذرة الألياف الدقيقة الموجودة على الكوزة أو النخاع السنبلي لنبات الذرة.

وعلى الرغم من أنه يُعتبر منتجًا فائضًا لعملية تحضير الذرة للاستهلاك البشري، إلا أنه يمتلك خصائص مميزة وفوائد متعددة. يُعتبر شعر الذرة مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، ويحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم والمغنيسيوم. هذه العناصر الغذائية القيمة تجعل شعر الذرة مفيدًا لصحة الجسم ويُعزز من عملية الهضم وصحة القلب.

وبفضل تركيبته الغنية بالألياف، يعد شعر الذرة مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي. فهو يساعد في تحفيز حركة الأمعاء والتخلص من الفضلات الضارة في الجسم، مما يقلل من مشاكل الإمساك ويعزز صحة القولون. بالإضافة إلى فوائده الغذائية، يعتبر شعر الذرة مكونًا مثاليًا في العناية بالشعر والبشرة. فالألياف الموجودة فيه تساعد في تنظيف فروة الرأس وإزالة الشوائب، كما تعزز نمو الشعر وتحافظ على صحته.

. كما يمكن استخدام شعر الذرة في تحضير قناع طبيعي للشعر يعزز الترطيب ويمنحه اللمعان والنعومة. شعر الذرة يُعتقد أنه يحتوي على بعض الخصائص التي قد تساهم في علاج التهيجات الجلدية، ولكن لا توجد دراسات علمية كافية لتأكيد ذلك.

يساعد في تهدئة البشرة المتهيجة وتخفيف الحكة والالتهاب، لذا قد يكون له تأثير مؤقت في تخفيف التهيجات الجلدية. فيما يتعلق بالدمامل على الوجه أو الجسم، لا توجد أدلة قوية تثبت قدرة شعر الذرة على التخلص منها. يجب استشارة أخصائي الجلدية لتحديد الأسباب المحتملة لظهور الدمامل وتوجيه العلاج المناسب. أما بالنسبة للبثور السوداء والبيضاء، فإن شعر الذرة قد يساهم في تقليل ظهورها إلى حد ما بسبب خصائصه المضادة للأكسدة وتنقية البشرة.

ومع ذلك، يجب مراعاة أن هذه البثور غالباً ما تكون نتيجة تراكم الدهون والزيوت والخلايا الميتة في المسام، ولذا قد يكون من الأهمية بمكان تنظيف البشرة واتباع روتين العناية الجيدة. فوائد شعر الذرة للشعر شعر الذرة يُعتقد أنه يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية، مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6، التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على نعومة ولمعان الشعر. قد تعمل هذه الأحماض الدهنية على ترطيب فروة الرأس والشعر وتقويته. يُعتقد أيضًا أن شعر الذرة يساهم في القضاء على القشرة وتخفيف الحكة والتساقط المرتبطين بها.

تحتوي مكونات شعر الذرة على خصائص مضادة للفطريات وتهدئة الفروة، مما يعزز صحة فروة الرأس ويقلل من ظهور القشرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يقوي شعر الذرة بصيلات الشعر ويحسن نموه. يحتوي على مكونات غذائية مفيدة مثل الفيتامينات والمعادن، وقد تعزز هذه المكونات النمو الصحي للشعر.

شعر الذرة يُعتبر أيضًا مرطبًا طبيعيًا للشعر، حيث يعمل على حمايته من الجفاف وتجفيف العوامل الخارجية. قد توفر مكوناته الترطيب اللازم للشعر، مما يجعله ناعمًا ومرنًا.

من المزعوم أن شعر الذرة يعالج تساقط الشعر ويمنعه نهائيًا بفضل وجود فيتامين ك به. يُعتقد أن هذا الفيتامين يلعب دورًا في تعزيز نمو الشعر والحفاظ على صحته. وفيما يتعلق بالكولاجين والأيلاستين، قد تحتوي مكونات شعر الذرة على مواد تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين وتعزيز مرونة فروة الشعر والجذور. بالنسبة للدورة الدموية، يعتقد أن شعر الذرة يعزز تدفق الدم إلى فروة الشعر، مما يحسن تغذية الشعر ويعزز نموه.

وأخيرًا، يحمي شعر الذرة من التلف ويوفر العناصر الغذائية الضرورية لصحة الشعر، مما يساعد في الحفاظ على شعر صحي وجميل. مع ذلك، ينبغي ملاحظة أن هذه الفوائد لا تستند إلى دراسات علمية كافية، وقد تختلف تأثيرات شعر الذرة من شخص لآخر.

يكون من المفيد استشارة خبير في العناية بالشعر قبل استخدام شعر الذرة أو أي منتج طبيعي للشعر. شعر الذرة له بعض الفوائد في مكافحة الالتهابات وتقليل خطر الأمراض المزمنة. إليكم بعض الفوائد المحتملة:

1– فوائد شعر الذرة للالتهابات: يحتوي شعر الذرة على مركبات تساهم في تقليل الالتهابات.

بعض الدراسات المخبرية والحيوانية أشارت إلى أن مستخلص شعر الذرة يمكن أن يقلل من الالتهابات عن طريق تثبيط نشاط مركبات مسؤولة عن الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي شعر الذرة على المغنيسيوم الذي يساعد في تنظيم الاستجابة الالتهابية في الجسم.

2– فوائد شعر الذرة للتخسيس: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن شعر الذرة قد يساهم في تقليل تكون وتراكم الخلايا الدهنية، مما يمكن أن يساعد في عملية التخسيس.

دراسة أجريت على الفئران أظهرت أن شعر الذرة ساهم في تقليل تكون الخلايا الدهنية وتراكمها. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات على البشر لتأكيد هذه الفوائد.

3– فوائد شعر الذرة للحصى: يُعتقد أن شعر الذرة يساهم في تحسين صحة الكلى وعلاج التهاب المثانة والمسالك البولية، ويمكن أن يقلل من تكون حصى الكلى واضطرابات البروستاتا. تأثيراته المهدئة والمرخية قد تلعب دورًا في تحسين حالات التبول اللاإرادي.

4– فوائد شعر الذرة للقولون: شعر الذرة يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمضادات الأكسدة، مثل فيتامين ج والأملاح المعدنية، مما يمكن أن يساعد في محاربة الخلايا السرطانية والحماية من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة. يُعتقد أن شعر الذرة قد يساعد في مشاكل القولون والقولون العصبي.

5– فوائد شعر الذرة للوقاية من الأمراض المزمنة: شعر الذرة يحتوي على مضادات الأكسدة الفلافونويدية التي تحمي الجسم من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي. يُعتبر شعر الذرة بمثابة وقاية طبيعية من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان والالتهابات.

6 -فوائد شعر الذرة لتحسين مستويات الكوليسترول: قد يساعد شعر الذرة في خفض مستوى الكوليسترول. أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن تناول شعر الذرة يمكن أن يقلل من مستوى الكوليسترول الكلي بشكل كبير. ولكن، لا يزال هناك حاجة للبحث البشري لتأكيد هذه الفوائد.

7– فوائد شعر الذرة لخفض ضغط الدم: يمكن أن يساهم شعر الذرة في خفض ارتفاع ضغط الدم من خلال تعزيز إفراز السوائل الزائدة من الجسم. دراسة أظهرت أن تناول مكملات شعر الذرة ساهم في انخفاض ضغط الدم لدى مجموعة من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة للمزيد من البحوث البشرية. 8– فوائد شعر الذرة لخفض مستويات السكر في الدم: يُعتقد أن تناول مركبات الفلافونويد المستخلصة من شعر الذرة يمكن أن يساهم في خفض مستويات السكر في الدم لدى المصابين بمرض السكري. دراسة أجريت على الفئران أظهرت أن تناول شعر الذرة ساهم في خفض بعض الأعراض المصاحبة لمرض السكري.

ومع ذلك، يجب أن يتم توخي الحذر في تناول كميات كبيرة من شعر الذرة لدى مرضى السكري حيث قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مفرط في مستويات السكر في الدم.