ردود الأفعال الدولية المنددة بإحراق نسخة من القرآن في السويد

الجمعة 30 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تواصلت الجمعة، ردود الأفعال العربية المنددة بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها الخميس، عن استنكارها لتكرار هذه الاعتداءات الدنيئة، ومحاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم، وغيره من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته.

وحذرت الأمانة من خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب، وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، داعية حكومات البلدان المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرارها.

كما أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات قيام أحد الموتورين التابعين لليمين المتطرف في السويد بإحراق نسخة من المصحف الشريف.

وأكد البيان أن تعمد استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم في مناسبات إسلامية مقدسة من قبل حركة متطرفة بغيضة يستلزم محاسبة ومعاقبة كل من يشجع ويقف خلف هذه الاساءات المتكررة. وعلى صعيد متصل، أدان المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان والتابع لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك "إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد على يد مجموعة من المتطرفين".

واعتبر المركز في بيان، أن هذا العمل يدخل في إطار التحريض والعنصرية ويخرج عن إطار الحريات العامة، لأن الحرية الحقيقية تبدأ عندما تحترم حرية وكرامة وإيمان الآخرين، لافتًا إلى أن الاعتداء على القرآن الكريم هو اعتداء على أهل الكتاب.

كما أدانت الخارجية اللبنانية عملية إحراق القرآن الكريم واعتبرت ان هذا العمل الذي يتكرر للمرة الثانية يشكل اعتداءً على مقدسات المسلمين واستفزازاً لمشاعرهم، ويأتي ليزيد من حدة الإسلاموفوبيا والكراهية تجاههم بدلا من ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات.

وأدانت قطر بأشد العبارات، سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم، مشددة على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضياً، واستفزازاً خطيراً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، ولا سيما في عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفيرة السويد ليزلوت أندرسون وسلمتها مذكرة احتجاج واستنكار لسماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة ستوكهولم بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وعبّرت الخارجية الإماراتية في بيان لها عن رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال والممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، محذرة من أن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.

بدوره، استنكر العراق، سماح السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم . وأعربت الخارجية العراقية في بيان، عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن بشكل يمثل إهانة بالغة للمقدسات الدينية.

وأضافت أن هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم، وتشكل استفزازاً خطيراً لهم. وعبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد لعملية حرق نسخة من المصحف الشريف من قبل أحد المتطرفين في العاصمة السويدية.

وذكرت الأمانة في بيان لها، أن ذلك يعد ممارسة دنيئة تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم، وازدراء لمقدساتهم واستخفافا بكل القيم الدينية والإنسانية.

وتعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأسبوع المقبل في مقرها بمحافظة جدة، بدعوة من المملكة العربية السعودية- رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الحالية، اجتماعاً طارئاً للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك