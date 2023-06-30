رشاد العليمي يغادر محافظة حضرموت .. منهيا رحلة المشاريع والبرنامج

الجمعة 30 يونيو-حزيران 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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غادر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، محافظة حضرموت بعد زيارة تفقدية افتتح ووضع خلالها احجار اساس عدد من المشاريع الخدمية والانمائية،.

كما شارك ابناءها افراح عيد الاضحى المبارك. واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على سير العمل التنفيذي، ومستويات انجاز الخطط الحكومية والمحلية لتحسين الخدمات الاساسية، وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وفي المقدمة قطاع الكهرباء،

وعقد بهذا الخصوص اجتماعات عمل مع قيادة السلطة المحلية، والمكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت، والمؤسسات الحكومية المعنية.

ورافقه خلال الزيارة، وتدشين المشاريع رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي حيدر ابوبكر العطاس، ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، ونائبا رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، والقاضي اكرم العامري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزراء المالية سالم بن بريك، و الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، و النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، وامين عام رئاسة الجمهورية ياسر الشقي، وامين عام المجلس المحلي لمحافظة حضرموت صالح العمقي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فائز التميمي، ووكلاء المحافظة، وعدد من المسؤولين واعضاء مجلسي النواب والشورى، والقيادات العسكرية والامنية، والشخصيات الاجتماعية. واليوم الجمعة،

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه محافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، حجر اساس مشروع مبنى المنطقة العسكرية الثانية بمنطقة الريان، بديلاً عن مقرها السابق في خلف وسط مدينة المكلا الذي يقع ضمن منطقة سياحية وضع حجر اساسها فخامة الرئيس امس الخميس.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقيادات الدولة، دشن اكثر من 20 مشروعاً وبرنامجاً حيوياً، ينفذها ويمولها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في محافظة حضرموت، كما وضع احجار اساس عدد من المشاريع الخدمية والسياحية في مدينة المكلا وضواحيها على نفقة السلطة المحلية، ومساهمات حكومية.