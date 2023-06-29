مليشيا الحوثي تستحدث سجونا خاصة بالأمن الوقائي في مدينة الحديدة.. وحقوقيون يكشفون السبب منها

الخميس 29 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر حقوقية خاصة عن سجن سري جديد استحدثتة مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا في محافظة الحديدة ،بهدف استيعاب أعداد أخرى من المختطفين الجدد المدنيين .

وأفادت المصادر، أن المليشيا أنشأت سجوناً إضافية تابعة لما يسمى “الأمن الوقائي” الحوثي الواقع خلف مبنى البحث الجنائي بمدينة الحديدة بغرض استيعاب المزيد من المختطفين والمخفيين قسراً والمعارضين لأعمالها الانقلابية والإجرامية التي ترتكبها .

وأكدت المصادر، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن امتلأت سجون ما يُسمى “جهاز الأمن والمخابرات” التابع للجماعة المتمردة ، وخاصة سجن حنيش التابع “للسجن المركزي” المكتظ بأعداد كبيرة من السجناء والمختطفين والمعتقلين.

وفي ظل الهدنة الأممية والدولية والإقليمية القائمة التي اوقفت الحرب بضغوطها لكنها لم تتوقف المليشيا الحوثية من الانتهاكات والجرائم التي تطال المدنيين في مناطق سيطرتها ولم تتوقف يوما واحدا عن الاختطافات والإعتقالات بحق المدنيين من كل شرائح المجتمع اطفال ونساء وشيوخ وشباب ، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف والعادات والتقاليد الإجتماعية السائدة باليمن .

ولم تشفع الهدنة الأممية للمدنيين في مناطق سيطرة المليشيات من تدخلات المليشيا في حرياتهم واعمالهم ومنعها من اعتقال المدنيين