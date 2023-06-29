فاكهة إذا تناولتها يوميًا لعدة أسابيع تحدث هذه النتيجة في زيارتة لاسرتة.. رئيس هيئة الأركان الشهيد (شعلان)أحبط مخططات تنظيم جماعة الحوثي وزير الأوقاف يوجه بتأجيل رمي الجمرات حتى تخف درجة الحرارة بعد وصولوها الى قياسات غير مسبوقة أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل عملية القبض على خلايا حوثية تطورت الى اشتباكات مسلحة مع عناصر قبيلة مقتل أربعة جنود بهجوم مُسيّر شنته مليشيا الحوثي على جبهة الفاخر في الضالع(أسماء) أردوغان يرد على حرق القرآن الكريم وإهانته في السويد ويكشف عمّا سيفعله روسيا تحسم قرارها بشأن مشاركة فاغنر في حرب أوكرانيا رئيس مجلس القيادة يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والسياحية في المكلا السعودية.. مقتل شخصين في إطلاق نار بالقرب من القنصلية الأمريكية اليمن ..واقع النازحات والمهجرات في جلسة نقاشية للتحالف الدولي للنساء
أوضح خبراء التغذية أن جميع أنواع العنب مفيدة بغض النظر عن النوع واللون لأنها تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل ريسفيراتول ومركبات البوليفينول والكاتيكين واللوتين و الزياكسانثين.
وتابعوا، هذه المركبات تحمي من الشيخوخة المبكرة وتمنع الالتهابات في الجسم وخاصة في الرئتين. كما تمنع تجلط الدم، وتساعد في الحفاظ على البصر.
ويشير الدكتور سيرغي أغابكين إلى ان أنواع العنب الداكنة اللون والأحمر تحتوي على معظم مضادات الأكسدة الأساسية. “فيستي. رو”.
وأكمل: “أجريت تجربة طلب من الأشخاص المشاركين فيها تناول العنب الأحمر يوميا لعدة أسابيع، وقد أظهرت النتيجة إنخفاض مستوى الكوليسترول في الدم”. وأضاف: “إذا كنا نريد الحصول على اكبر فائدة من العنب فيجب تناول الأنواع المحتوية على البذور ولكن يجب مضغها جيدا، لأنه إذا لم تمضغ البذور جيدا فإنها ستمر عبر الأمعاء وتخرج من الجسم دون أن نستفيد من المواد المغذية التي تحتويها