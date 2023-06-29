فاكهة إذا تناولتها يوميًا لعدة أسابيع تحدث هذه النتيجة

الخميس 29 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أوضح خبراء التغذية أن جميع أنواع العنب مفيدة بغض النظر عن النوع واللون لأنها تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل ريسفيراتول ومركبات البوليفينول والكاتيكين واللوتين و الزياكسانثين.

وتابعوا، هذه المركبات تحمي من الشيخوخة المبكرة وتمنع الالتهابات في الجسم وخاصة في الرئتين. كما تمنع تجلط الدم، وتساعد في الحفاظ على البصر.

ويشير الدكتور سيرغي أغابكين إلى ان أنواع العنب الداكنة اللون والأحمر تحتوي على معظم مضادات الأكسدة الأساسية. “فيستي. رو”.

وأكمل: “أجريت تجربة طلب من الأشخاص المشاركين فيها تناول العنب الأحمر يوميا لعدة أسابيع، وقد أظهرت النتيجة إنخفاض مستوى الكوليسترول في الدم”. وأضاف: “إذا كنا نريد الحصول على اكبر فائدة من العنب فيجب تناول الأنواع المحتوية على البذور ولكن يجب مضغها جيدا، لأنه إذا لم تمضغ البذور جيدا فإنها ستمر عبر الأمعاء وتخرج من الجسم دون أن نستفيد من المواد المغذية التي تحتويها