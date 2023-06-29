في زيارتة لاسرتة.. رئيس هيئة الأركان الشهيد (شعلان)أحبط مخططات تنظيم جماعة الحوثي

الخميس 29 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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زار رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن دكتور، صغير بن عزيز، اليوم الخميس، أسرة الشهيد العميد الركن عبدالغني شعلان.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها، مستشار وزير الدفاع، اللواء الركن محمد الحبيشي، ومستشار رئيس الأركان، العميد محمد الصباري، هنأ الفريق بن عزيز، أسرة الشهيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد رئيس الأركان بتضحيات الشهيد البطل، في الدفاع عن الجمهورية، ومقارعة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، في مختلف الجبهات، لافتا إلى دور الشهيد في حفظ الأمن والاستقرار في محافظة مأرب، وضبط خلايا تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، وإحباط مخططاتها الإجرامية.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عبدالغني شعلان وأسرته عن سعادتهم بزيارة رئيس هيئة الأركان العامة، التي تعكس عمق اهتمام القيادة ورعايتها لذوي الشهداء.