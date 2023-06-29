في زيارتة لاسرتة.. رئيس هيئة الأركان الشهيد (شعلان)أحبط مخططات تنظيم جماعة الحوثي وزير الأوقاف يوجه بتأجيل رمي الجمرات حتى تخف درجة الحرارة بعد وصولوها الى قياسات غير مسبوقة أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل عملية القبض على خلايا حوثية تطورت الى اشتباكات مسلحة مع عناصر قبيلة مقتل أربعة جنود بهجوم مُسيّر شنته مليشيا الحوثي على جبهة الفاخر في الضالع(أسماء) أردوغان يرد على حرق القرآن الكريم وإهانته في السويد ويكشف عمّا سيفعله روسيا تحسم قرارها بشأن مشاركة فاغنر في حرب أوكرانيا رئيس مجلس القيادة يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والسياحية في المكلا السعودية.. مقتل شخصين في إطلاق نار بالقرب من القنصلية الأمريكية اليمن ..واقع النازحات والمهجرات في جلسة نقاشية للتحالف الدولي للنساء مليشيا الحوثي تمنع شيخ سلفي إمامة المصلين والخطبة فيهم في مصلاه الذي أسسه قبل 12 عاما...تفاصيل
زار رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن دكتور، صغير بن عزيز، اليوم الخميس، أسرة الشهيد العميد الركن عبدالغني شعلان.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها، مستشار وزير الدفاع، اللواء الركن محمد الحبيشي، ومستشار رئيس الأركان، العميد محمد الصباري، هنأ الفريق بن عزيز، أسرة الشهيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشاد رئيس الأركان بتضحيات الشهيد البطل، في الدفاع عن الجمهورية، ومقارعة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، في مختلف الجبهات، لافتا إلى دور الشهيد في حفظ الأمن والاستقرار في محافظة مأرب، وضبط خلايا تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، وإحباط مخططاتها الإجرامية.
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عبدالغني شعلان وأسرته عن سعادتهم بزيارة رئيس هيئة الأركان العامة، التي تعكس عمق اهتمام القيادة ورعايتها لذوي الشهداء.