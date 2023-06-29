وزير الأوقاف يوجه بتأجيل رمي الجمرات حتى تخف درجة الحرارة بعد وصولوها الى قياسات غير مسبوقة

الخميس 29 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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اكد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية ان درجة الحرارة بلغت يوم امس في المشاعر المقدسة وتحديدا منى 48 درجة. وهو الأمر الذي استدعى تدخلا مباشرا من وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد عيضة شبيبة بتأجيل رمي الجمرات حتى تخف درجة الحرارة؛ حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم.

نظرا للمخاطر الصحية الناجمة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة هذه الأيام.

وتشهد الأجواء في مكة المكرمة ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، مع حلول فصل الصيف. إلى ذلك واصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أداء المناسك برمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والطواف حول الكعبة في أول أيام التشريق، الحادي عشر من ذي الحجة. وتوجه الحجاج صباح أول أيام التشريق إلى