في زيارتة لاسرتة.. رئيس هيئة الأركان الشهيد (شعلان)أحبط مخططات تنظيم جماعة الحوثي وزير الأوقاف يوجه بتأجيل رمي الجمرات حتى تخف درجة الحرارة بعد وصولوها الى قياسات غير مسبوقة أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل عملية القبض على خلايا حوثية تطورت الى اشتباكات مسلحة مع عناصر قبيلة مقتل أربعة جنود بهجوم مُسيّر شنته مليشيا الحوثي على جبهة الفاخر في الضالع(أسماء) أردوغان يرد على حرق القرآن الكريم وإهانته في السويد ويكشف عمّا سيفعله روسيا تحسم قرارها بشأن مشاركة فاغنر في حرب أوكرانيا رئيس مجلس القيادة يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والسياحية في المكلا السعودية.. مقتل شخصين في إطلاق نار بالقرب من القنصلية الأمريكية اليمن ..واقع النازحات والمهجرات في جلسة نقاشية للتحالف الدولي للنساء مليشيا الحوثي تمنع شيخ سلفي إمامة المصلين والخطبة فيهم في مصلاه الذي أسسه قبل 12 عاما...تفاصيل
اكد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية ان درجة الحرارة بلغت يوم امس في المشاعر المقدسة وتحديدا منى 48 درجة. وهو الأمر الذي استدعى تدخلا مباشرا من وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد عيضة شبيبة بتأجيل رمي الجمرات حتى تخف درجة الحرارة؛ حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم.
نظرا للمخاطر الصحية الناجمة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة هذه الأيام.
وتشهد الأجواء في مكة المكرمة ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، مع حلول فصل الصيف. إلى ذلك واصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أداء المناسك برمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والطواف حول الكعبة في أول أيام التشريق، الحادي عشر من ذي الحجة. وتوجه الحجاج صباح أول أيام التشريق إلى