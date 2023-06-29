مقتل أربعة جنود بهجوم مُسيّر شنته مليشيا الحوثي على جبهة الفاخر في الضالع(أسماء)

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قتل أربعة جنود اليوم الخميس 29يونيو حزيران، إثر هجوم طيران مسيرة شنتة مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا استهدف مواقع القوات المشتركة في قطاع الفاخر بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية أن أربعة من أفراد القوات المشتركة من قوات اللواء ثلاثين مدرع قتلوا بهجوم طيران حوثي مسير في جبهة الفاخر و هم حسين علي عبده الشوكي، ومحمد محمد محمد الشوكي، و وديع محمد الجسري..
وكانت مصادر عسكرية قد أكدت قتل جندي فجر اليوم برصاصة قناص حوثي.
يأتي هذا في ظل التصعيد الحوثي في الجبهات والتحشيدات المستمرة إلى جبهات محافظة تعز بالرغم من الهدوء في الهدنة غير المعلنة بين الأطراف اليمنية تزامنا مع الجهود الدولية والأممية والاقليمية لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.