أردوغان يرد على حرق القرآن الكريم وإهانته في السويد ويكشف عمّا سيفعله

الخميس 29 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، على حرق القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى، حيث قال: “عاجلا أم أجلا سنعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر”.

– أردوغان يرد على حرق القرآن الكريم

وفي تصريحات أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان: “مَن يرتكبون جريمة حرق القرآن في السويد ومن يسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر لن يبلغوا أهدافهم.. سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى تتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم”.

وأضاف: “أود أن يعلم الجميع أننا (تركيا) لن نرضخ أبدًا لسياسات الاستفزاز أو التهديد”.

وأمس الأربعاء، أقدم سويدي متطرف على تدنيس القرآن الكريم، حيث أقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.

وبحسب صحيفة “فري بريس جورنال”، فإن المتطرف الذي أحـرق القرآن بالسويد، هو المدعو سلوان موميكا (37 عاماً)، وهو لاجئ عراقي.

وقالت إن سلوان كان لجأ إلى السويد قبل عامين، وأعرب عن رأيه المعادي علانية “تجاه النص الديني الإسلامي”.