روسيا تحسم قرارها بشأن مشاركة فاغنر في حرب أوكرانيا

الخميس 29 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي، الجنرال أندريه كارتابولوف، الخميس، إن بريغوجين لم يمتثل لقرار وزارة الدفاع الروسي بإبرام العقود.

وأضاف الجنرال، إن القيادة الروسية أبلغت زعيم فاغنر، أن مقاتليه لن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما لن تحصل المجموعة على أي تمويل.



وقاد زعيم مجموعة فاغنر تمرداً السبت الماضي، وأعلن زحف قواته نحو موسكو، قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والذي أسهم في إنهاء التمرد المسلح.



وأعلن رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو قبل يومين وصول بريغوجين إلى مينسك، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع تدرس إشراكه مجموعة فاغنر بالجيش البيلاروسي.

