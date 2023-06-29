أردوغان يرد على حرق القرآن الكريم وإهانته في السويد ويكشف عمّا سيفعله روسيا تحسم قرارها بشأن مشاركة فاغنر في حرب أوكرانيا رئيس مجلس القيادة يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والسياحية في المكلا السعودية.. مقتل شخصين في إطلاق نار بالقرب من القنصلية الأمريكية اليمن ..واقع النازحات والمهجرات في جلسة نقاشية للتحالف الدولي للنساء مليشيا الحوثي تمنع شيخ سلفي إمامة المصلين والخطبة فيهم في مصلاه الذي أسسه قبل 12 عاما...تفاصيل (920) أسرة من الشهداء والجرحى والمعتقلين في مارب تستفيد من مشروع اضاحي ملتقى حزم العدين حريق يدمر (11)مسكن لأسر نازحة في القناوص شمال محافظة الحديدة نصائح لكي يضبط طفلك التصرف بالعيدية خلال أيام عيد الأضحى المبارك حادث مروري يتطور إلى قتل طفلة بريئه في عدن "على يد متهور تفاصيل
وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، حجر أساس عدد من المشاريع الانمائية والخدمية، والسياحية في مدينة المكلا، ضمن زيارة أولى له لعاصمة محافظة حضرموت منذ توليه المنصب في أبريل العام الماضي.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن هذه المشاريع سيتم تمويلها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، ومساهمات حكومية، مشيرة إلى أن العليمي وضع حجر اساس مشروع المرحلة الثانية لخور المكلا بمساحة اجمالية 325000 متر مربع.
كما وضع حجر اساس مشروع اعادة تأهيل كورنيش المحضار في منطقة خلف بمدينة المكلا، الذي يقع على مساحة اكثر من 856 الف متر مربع، ليشمل اعادة تأهيل الكورنيش بصورة كاملة، وعدد من ملحقاته التي تعرضت للدمار بسبب اعصار "تشابالا".
وفي منطقة روكب بضواحي مدينة المكلا، وضع العليمي حجر اساس مشروع المدينة الرياضية، التي تقع على مساحة اجمالية 213203 متر مربع، وتشمل انشاء استاد رياضي بسعة 30 الف متفرج، وملاعب ثانوية، بما في ذلك مشروع استكمال استاد سيئون الأولمبي الذي يشمل تشطيباته النهائية وتهيئة المدرجات الجماهيرية.