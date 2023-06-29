السعودية.. مقتل شخصين في إطلاق نار بالقرب من القنصلية الأمريكية

الخميس 29 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السلطات السعودية، مساء الأربعاء، مقتل اثنين، (مسلح وحارس في القنصلية الأمريكية بجدة) غربي المملكة، إثر "تبادل إطلاق نار" قرب مبنى القنصلية.

جاء ذلك في بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة، دون تفاصيل عن هوية القتيل الآخر.

وقالت الشرطة إنه "عند الساعة 45 : 06 مساء يوم الأربعاء توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملا سلاحا ناريا في يده".

و"بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله"، وفقا للبيان.

وتابعت: كما "تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته".

و "لا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث"، بحسب الشرطة السعودية.

من جهتها نفت وزارة الخارجية الأمريكية إصابة أي مواطن أمريكي في حادث تبادل إطلاق النار بين مسلح وقوات الأمن السعودية قرب مبنى القنصلية الأمريكية.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان "لا تزال سفارة الولايات المتحدة وقنصليتها على اتصال مع السلطات السعودية بينما تجري تحقيقا في الحادث"