السعودية.. مقتل شخصين في إطلاق نار بالقرب من القنصلية الأمريكية اليمن ..واقع النازحات والمهجرات في جلسة نقاشية للتحالف الدولي للنساء مليشيا الحوثي تمنع شيخ سلفي إمامة المصلين والخطبة فيهم في مصلاه الذي أسسه قبل 12 عاما...تفاصيل (920) أسرة من الشهداء والجرحى والمعتقلين في مارب تستفيد من مشروع اضاحي ملتقى حزم العدين حريق يدمر (11)مسكن لأسر نازحة في القناوص شمال محافظة الحديدة نصائح لكي يضبط طفلك التصرف بالعيدية خلال أيام عيد الأضحى المبارك حادث مروري يتطور إلى قتل طفلة بريئه في عدن "على يد متهور تفاصيل العثور على 38 ألف حاج تائهٍ في يوم عرفة مركز الملك سلمان يُدشن مشروع توزيع الأضاحي لعدد 1000 أسرة محتاجة في مأرب مجلس حضرموت الوطني يعقد لقاء مع الامم المتحدة ويطالب بثبيت حضرموت في العملية السياسية وإشراكها في اي تسوية قادمة
أعلنت السلطات السعودية، مساء الأربعاء، مقتل اثنين، (مسلح وحارس في القنصلية الأمريكية بجدة) غربي المملكة، إثر "تبادل إطلاق نار" قرب مبنى القنصلية.
جاء ذلك في بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة، دون تفاصيل عن هوية القتيل الآخر.
وقالت الشرطة إنه "عند الساعة 45 : 06 مساء يوم الأربعاء توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملا سلاحا ناريا في يده".
و"بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله"، وفقا للبيان.
وتابعت: كما "تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته".
و "لا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث"، بحسب الشرطة السعودية.
من جهتها نفت وزارة الخارجية الأمريكية إصابة أي مواطن أمريكي في حادث تبادل إطلاق النار بين مسلح وقوات الأمن السعودية قرب مبنى القنصلية الأمريكية.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان "لا تزال سفارة الولايات المتحدة وقنصليتها على اتصال مع السلطات السعودية بينما تجري تحقيقا في الحادث"