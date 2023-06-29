(920) أسرة من الشهداء والجرحى والمعتقلين في مارب تستفيد من مشروع اضاحي ملتقى حزم العدين

الخميس 29 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تحت شعار "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه" وللعام السادس على التوالي

نفذ ملتقى ابناء حزم العدين صباح اليوم الأربعاء بمحافظة مارب مشروع توزيع لحوم الأضاحي، حيث استهدف المشروع (920) أسرة من أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمرابطين، والأسر النازحة التي تشردت من مناطق مختلفة من مديرية حزم العدين بسبب الانقلاب الحوثي على موسسات الدولة، وتتوزع تلك الأسر على عدد من مخيمات النزوح بمحافظة مارب.

وأكد المسؤول الاعلامي للملتقى الأخ وليد الشعوري أن الملتقى يولي مشروع الأضاحي اهتماماً كبيراً، ويسعى من خلال تنفيذه سنوياً الى تخفيف معاناة النازحين، وادخال البهجة الى الأسر النازحة من خلال توفير لحوم الأضاحي لتلك الأسر.

وشكر الشعوري كل الداعمين المساهمين في إنجاح مشروع الأضاحي، والذين كان لهم دور كبير في نجاح الملتقى باستهداف عدد كبير من الأسر النازحة التي شملها مشروع الأضاحي لهذا العام.

من جهتهم أشاد النازحون بجهود الملتقى الهادفة الى مساندتهم، شاكرين ادارة الملتقى وكل رجال الخير على مايبذلوه في سبيل تخفيف معاناة النازحين.